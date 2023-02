Luego de que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señalara un exceso de personal en la nómina del Congreso de Jalisco por tener 649 trabajadores más de los que necesita para operar, tapatíos consultados sobre el tema consideraron injustificado el gasto ejercido por los legisladores y plantearon que los recursos deberían usarse en prioridades básicas como mayor seguridad o mejoras de infraestructura.

"Nosotros tenemos problemas con la basura que no pasa y eso nos preocupa; pero parece que los diputados no ven esas necesidades"

“Está muy mal (el gasto) porque otros temas como apoyos para los estudiantes luego no llegan, pueblos como de donde yo soy en Jocotepec hay fallas en el drenaje y el agua no llega a la planta y corre por las calles, pero en eso no nos hacen caso. Por eso creo que está mal el gasto que hacen en los diputados”, comentó Genaro Serrano.

“Yo creo que son demasiados, no ocupamos tantos, se deberían coordinar bien y hacer mejor labor. Nosotros tenemos problemas con la basura que no pasa y eso nos preocupa; pero parece que los diputados no ven esas necesidades”, relató Perla Mendoza.

“Es trabajo para cada uno y los trabajadores también ocupan ese trabajo, pero igual es mucho dinero. Es muchísimo dinero y sí se podría aprovechar en otras cosas”, dijo la señora Esther Gaytán.

Otros de los tapatíos entrevistados en la Plaza Liberación señalaron que no conocen al diputado o diputada que los representa, ni cuáles son sus funciones o el trabajo que realizan y que requiere tener una nómina de mil 069 empleados.

"Lo que sucede es que quieren dejar a su gente acomodada y eso es lo que les preocupa. En mi colonia no sabemos ni quién es el diputado”

“No es justo que se gasten tanto dinero y que no tenemos seguridad; a mí la seguridad y las luminarias en las calles me preocupan muchísimo. Lo que sucede es que quieren dejar a su gente acomodada y eso es lo que les preocupa. En mi colonia no sabemos ni quién es el diputado”, explicó la señora Yolanda Elizondo.

“Es necesario que chequen más la problemática de la población y no sólo su beneficio para ellos. No tengo idea, que les toca hacer a los diputados”, dijo Manuel Pérez, vecino de la colonia Polanco

Además del exceso de personal, el IMCO observó que hay un “desbalance” en el número de empleados auxiliares administrativos y disparidad en sueldos para personal que tiene el mismo cargo o por nivel de escolaridad.

El acuerdo entre grupos parlamentarios es que se elabore una propuesta de reingeniería administrativa.

