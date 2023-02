El Congreso del Estado puede operar con 649 empleados menos de los que tiene actualmente, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), luego de analizar la nómina del Poder Legislativo.

Aunque en la revisión no se identifican aviadores, sí observa que hay un “desbalance” en el número de empleados auxiliares administrativos y disparidad en sueldos para personal que tiene el mismo cargo o por nivel de escolaridad. Actualmente cobran en la nómina del Legislativo mil 69 burócratas.

Para aminorar el excedente de personal, el Instituto plantea que cada diputado puede contratar hasta 5 empleados de confianza, que cada Comisión opere con 4 funcionarios y que en las áreas administrativas haya máximo 10 funcionarios.

La diputada Mara Robles Villaseñor, presidenta de la Comisión de Administración, afirmó que la nómina está llena de vicios históricos que se han generado a lo largo de las Legislaturas; dijo que el estudio del IMCO será la base para una reingeniería e impulsar el servicio civil de carrera.

La coordinadora de Hagamos insistió en que hay acuerdo entre las fracciones parlamentarias para hacer ajustes en la administración.

Sobre el exceso de personal, explicó que analizarán las acciones a tomar pero descartó que vaya haber un recorte. Precisó que las medidas que se tomen garantizarán y salvaguardarán los derechos laborales de los empleados y que trabajarán de la mano con los sindicatos para la revisión de las condiciones generales de trabajo.

“Nos parece que ese criterio tiene que ser analizado porque actualmente la nómina está conformada por trabajadores de base y por trabajadores supernumerarios y no se les puede dar el mismo tratamiento. No podemos decidir de manera arbitraria que sobran 600 y los vamos a quitar; a los de base no se puede porque tienen derechos laborales”, expuso.

Añadió que el órgano interno de control y el Comité de Ética del Congreso darán acompañamiento al proceso de reingeniería administrativa. Además de que convocarán al Comité Técnico de Valoración Salarial y Transparencia para que revise los sueldos establecidos.

Por su parte, el secretario general del Congreso estatal, Tomás Figueroa Padilla, dijo que no le sorprendió el resultado del análisis; sostuvo que harán una revisión de todas las áreas para plantear una reingeniería administrativa. Subrayó que en las cuestiones laborales, no habrá despidos injustificados y que para tomar decisiones se tendrá que sustentar jurídicamente.

No precisó el tiempo que les llevará la reingeniería administrativa.

Factores políticos interfieren

El análisis del IMCO a la administración del Congreso estatal identificó que existe una estructura legislativa que depende de factores políticos, que coexiste con una estructura administrativa, lo que genera problemas de coordinación.

Señalan que hay una politización de la estructura administrativa que provoca una falta de legitimidad al encargo del secretario general.

Identificaron falta de mecanismos de planeación, que coexisten tres sistemas tecnológicos distintos de nómina, carencia de mecanismos de seguridad en los sistemas y vulnerabilidad en la información.

SABER MÁS

-Recomendaciones

-Definir funciones y competencias por puesto y área

-Precisar y comunicar la organización administrativa

-Profesionalizar el cargo del secretario general

-Definir el tamaño de las áreas que integran el Congreso.