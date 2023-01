Con la intención de eliminar trabas para registrar menores hijos de personas desaparecidas, se presentaron en el Congreso de Jalisco reformas a la Ley de Declaración Especial de Ausencia y a la Ley de Registro Civil.

La diputada de Morena Claudia García Hernández, autora de la propuesta, sostuvo que actualmente los jueces no cumplen con el plazo máximo de seis meses para emitir la declaratoria y afirmó que con la reforma estarían obligados a hacerlo.

“Si el hijo de una madre desaparecida o un padre desaparecido no pueden ser registrados de manera inmediata, legalmente no existen y entonces no puede acceder a derechos fundamentales y se vulneran los derechos de las niñas y niños hijos de desaparecidos”, dijo.

La legisladora morenista argumentó que el hecho de que no se reconozca a una persona como desaparecida implica que los familiares tengan que pagar deudas contraídas por quien está desaparecido, que no puedan hacer uso de recursos a nombre del afectado y que cuando hay menores recién nacidos no puedan ser registrados como hijos de un progenitor que está desaparecido.

Héctor Flores González, integrante del colectivo Luz de Esperanza, explicó que no hay una cifra de los menores en la situación de no poder ser registrados por tener a su padre o madre desaparecido; sostuvo que faltan programas estatales de apoyo para atender la situación.

“No hay un conteo (de menores afectados), ni el Inegi, ni ninguna institución se ha encargado, porque no les ha importado, de llevar un conteo de cuántas personas estamos en este caso. En nuestro colectivo al menos 10% estamos en una situación similar, yo estoy viviendo ese caso y no he podido registrar a mi nieto”, comentó.

Respecto a las propuestas pendientes para reforzar el trabajo de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y darle autonomía, la diputada García Hernández refirió que no hay fecha para su posible aprobación.

