Sergio Quezada: Perfilan inhabilitar por dos años al ex alcalde de Tototlán

Con 33 votos a favor, el pleno del Congreso de Jalisco avaló el dictamen de procedencia del juicio político en contra del ex presidente municipal de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, por señalamientos en su contra en un caso de presunto acoso contra una trabajadora del Ayuntamiento.

El diputado Julio César Hurtado Luna, presidente de la Comisión de Responsabilidades, explicó que el ex alcalde no presentó ningún argumento en defensa y no fue localizado para notificarlo personalmente. Explicó que el ex edil quedó emplazado para acudir a sesión extraordinaria el próximo jueves dos de julio cuando el pleno del Poder Legislativo se erigirá en jurado de sentencia para votar la sanción.

“No presentó alegatos y en todo el proceso de juicio político no compareció. Hacemos un exhorto al Ayuntamiento de Tototlán para que considere como medida resarcitoria para la persona afectada, pagarle su salario; toda vez que así lo recomendó la Comisión Estatal de Derechos Humanos; es un exhorto no tenemos facultades para obligar”, comentó.

La sanción propuesta es inhabilitar al ex edil para que no pueda ocupar ningún cargo público en los próximos dos años, además incluye un exhorto al Ayuntamiento de Tototlán para que pague salarios caídos a la trabajadora que presentó la denuncia quien se retiró de su puesto tras ser víctima de acoso.

El legislador panista explicó que la determinación que tome el Congreso estatal es independiente a los procesos penales que enfrente Quezada Mendoza. En lo referente al ex director de padrón y licencias Efraín Martínez, señalado por acoso, detallaron que ese cargo no está contemplado en el catálogo de funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político.

En una segunda sesión extraordinaria, el Legislativo votó rechazar denuncias de juicio político en contra de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, integrantes del Consejo de la Judicatura y el presidente municipal de Zapotlán del Rey.

JM