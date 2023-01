Aunque el reglamento de Austeridad y Ahorro prohíbe la entrega de viáticos para viajes, la Comisión de Administración del Congreso de Jalisco avaló un tabulador del dinero que podrían recibir las y los legisladores.

Según lo aprobado, diputados y diputadas recibirían 631 dólares por día en viajes a Europa, Asia, África y Oceanía. Para los viajes en América serían 568 dólares diarios. Los recursos son para cubrir gasto en hospedaje y 3 comidas.

El resto de personal recibirían 522 y 469 dólares respectivamente. En viajes nacionales los y las legisladoras recibirían hasta 3 mil 60 pesos diarios y el resto del personal hasta 2 mil 360.

Dicen que no los van a usar

La diputada Mara Robles Villaseñor, presidenta de la Comisión, argumentó que la aprobación del tabulador fue un mero trámite y no implica que los vayan a usar pues el reglamento lo prohíbe.

“El reglamento de austeridad dice que no hay viáticos ni nacionales, ni al extranjero, ni a ningún lado; no estamos tramando ir a ningún lado ni nada. Pero también hay un artículo de las obligaciones de la Comisión que dice que tenemos que aprobar el tabulador. Simplemente es una formalidad, pero no se van a autorizar viáticos para nadie, ni al extranjero ni al país. No hay truco”, aseveró.

La legisladora sostuvo que la aprobación del tabulador fue sugerencia de asesores para cumplir con lo que marca el mismo reglamento que refiere que deben contar con este instrumento.

¿Qué dice la ley?

El artículo 4 del reglamento de austeridad y ahorro del Legislativo especifica que están prohibidos los viáticos o apoyos en efectivo o en especie para efectuar cualquier viaje al extranjero. Precisa que los apoyos para gastos de representación aplican sólo para quien ocupe la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso con motivo de actos de representación oficial.

En el artículo 15 del reglamento especifica que todo lo concerniente a viajes y el pago de los gastos llevados con cargo al Presupuesto del Congreso, deberá ser validado por la Secretaría de General. Refiere que los viáticos se otorgarán conforme al tabulador aprobado por la Comisión de Administración.