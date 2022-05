Congreso de Jalisco: Descalifican propuesta de reducir diputaciones locales y regidurías

La intención de recortar el número de diputados locales y regidores, plasmada en la iniciativa de reforma electoral del presidente, atenta contra la autonomía de los Estados y municipios, sostuvo la coordinadora de la fracción del PAN en el Congreso de Jalisco, Claudia Murguía Torres, dijo confiar en que la propuesta no va a ser aprobada y consideró falso el discurso de que el propósito es ahorrar.

“Sería regresarnos 20 a 30 años en la historia, pretende violar la autonomía de los Estados y los municipios; a la democracia no se le puede regatear. La representación proporcional o plurinominal se justifica para generar un equilibrio y representar a los ciudadanos que no votaron por la opción que gana la mayoría”, argumentó.

Sobre el tema, el presidente de la bancada de Movimiento Ciudadano, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, calificó como preocupantes los ataques al Instituto Electoral y refirió que en el debate sobre la eliminación de diputados plurinominales se debe considerar que por esa vía se generan equilibrios y tienen representación ciudadanos que no apoyan a los partidos mayoritarios.

“Al final los plurinominales tienen que ver con que haya representación de grupos minoritarios que igual no les da para ganar una elección pero que con la suma de sus votos pueden lograr una representación. Revisemos lo que pasaba cuando no había plurinominales, lo que había era la hegemonía de un partido donde no existían voces críticas”, expuso.

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de Morena, José María Martínez, consideró que la propuesta es “audaz” e inédita para el sistema electoral.

“Lo que se pondera es el principio de representación, la apuesta de la propuesta es por el voto directo, por el voto popular. Tenemos que revisar la iniciativa, pero encuentro muchas coincidencias”, comentó el morenista.

Si avanza la reforma federal, el número de escaños en el Congreso de Jalisco quedaría en 29, actualmente son 38 diputaciones. En el ámbito municipal, los ayuntamientos contarían con un máximo de nueve integrantes, en el caso de Guadalajara y Zapopan de los 17 actuales bajarían al límite de nueve, Tlajomulco quedaría con siete y Tlaquepaque y Tonalá con sólo cinco.

JM