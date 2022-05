La reforma electoral enviada por el Gobierno federal a la Cámara de Diputados plantea adelgazar los plenos de los Ayuntamientos de todo el país. De aprobarse la propuesta, los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) pasarían de 85 a sólo 35 regidores.

Con la fórmula propuesta, los plenos edilicios contarían con un máximo de nueve integrantes, considerando el total de la población de cada municipio. Además del alcalde y el síndico, los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco están conformados por 17 regidores cada uno.

Sin embargo, con los cambios propuestos, Guadalajara y Zapopan se quedarían con un máximo de nueve, Tlajomulco con siete y Tlaquepaque y Tonalá con sólo cinco.

La reducción de 50 regidores en la ZMG representaría un ahorro de 48.8 millones de pesos al año, considerando solamente los sueldos y otras prestaciones de los ediles.

A esto habría que sumar otros gastos que se consideran en los presupuestos municipales para sostener las oficinas de los munícipes, incluidos materiales y personal de confianza.

Andrea Bussoletti, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), destaca que la propuesta de adelgazar los Ayuntamientos, los Congresos estatales y el Congreso de la Unión nace con la idea de generar ahorros, pero hay un riesgo: “Puede que ese ahorro inmediato, con el paso del tiempo, se pierda”.

A través de esta reforma se busca también implementar el voto electrónico en las elecciones, sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) y reestructurar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por tratarse de una reforma constitucional, los cambios propuestos requieren de mayoría calificada (que sea aprobada por dos terceras partes del total de diputados federales); es decir, lo mismo que necesitaba la reforma eléctrica, que fue rechazada.

Ayer, los dirigentes nacionales de la coalición legislativa “Va por México” adelantaron que no apoyarán la reforma.

En Jalisco, los diputados federales del PRI, PAN y MC también subrayaron su rechazo al dictamen, aunque deberán revisarlo en el siguiente periodo de sesiones.

GUÍA

Planteamiento para los ayuntamientos

Plantean reducir el número base de los integrantes de los ayuntamientos. Además de la presidencia municipal y una sindicatura, los ayuntamientos tendrán de uno a nueve regidores, conforme a la población del municipio.

La proyección

Una regiduría a los municipios cuya población sea menor a 60 mil habitantes.

Hasta tres regidurías a los municipios cuya población sea superior a 60 mil y menor a 370 mil habitantes.

Hasta cinco regidurías a los municipios cuya población sea superior a 370 mil y menor a 690 mil habitantes.

Hasta siete regidurías a los municipios cuya población sea superior a 690 mil y menor a un millón 10 mil habitantes.

Hasta nueve regidurías a los municipios cuya población sea superior a un millón 010 mil habitantes.

Zona Metropolitana de Guadalajara

Los ayuntamientos de la metrópoli están conformados por 17 regidores. Con la nueva propuesta para su integración, en la que se considera el número de habitantes con los que cuenten, todos sufrirán una reducción.

Guadalajara cuenta con un millón 385 mil 629 habitantes y le corresponderían nueve regidores.

Zapopan cuenta con un millón 479 mil 491 habitantes y le corresponderían nueve regidores.

Tlajomulco de Zúñiga cuenta con 727 mil 750 habitantes y le corresponderían siete regidurías.

San Pedro Tlaquepaque cuenta con 687 mil 127 habitantes y le corresponderían cinco regidurías.

Tonalá cuenta con 569 mil 913 habitantes y le corresponderían cinco regidurías.

Al considerar sueldos y prestaciones, el ahorro en el Congreso Local sería de alrededor de 17 millones de pesos al año. EL INFORMADOR/Archivo

La reforma electoral pretende eliminar a 9 diputados en Jalisco

De las 38 diputaciones que actualmente conforman el Congreso de Jalisco, éste se quedaría sólo con 29; es decir, se eliminarían nueve escaños de aprobarse la reforma electoral enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, la cual se discutirá en el siguiente periodo de sesiones.

En el documento se propone establecer topes para la definición de los integrantes de los congresos locales. El número de representantes en las legislaturas estatales no podrá exceder de 15 diputaciones en aquellas Entidades cuya población sea menor a un millón de personas, y por cada 500 mil habitantes adicionales, podrá incrementarse en un diputado o diputada hasta un máximo de 45 legisladores. Jalisco tiene una población de ocho millones 348 mil 151 habitantes, por lo tanto, sólo se podrá elegir a 29 diputados.

El costo anual de cada legislador en la Entidad, considerando sólo su sueldo y otras prestaciones, es de un millón 891 mil 861 pesos para este año. El ahorro con la eliminación de nueve legisladores sería por alrededor de 17 millones 026 mil pesos anuales.

En el Estado, la última reducción de legisladores se aprobó en el paquete de la reforma electoral local de 2017, con la eliminación de un diputado plurinominal, quedando el número actual de 38 legisladores.

En la iniciativa enviada la semana pasada a la Cámara de Diputados se propone también “un método de elección que busca mejorar la representación ciudadana depositada en las Cámaras del Congreso de la Unión con la reducción del número de sus integrantes y su elección mediante una sola lista por Entidad federativa”.

Se detalla que la Cámara de Diputados quedaría conformada por 300 diputados, de los cuales 20 curules serían de Jalisco; es decir, se eliminarían 200 considerando la conformación actual.

Por su parte, el Senado de la República pasaría de 128 a 96 escaños (tres por cada Entidad). Su elección será a través del sistema de listas por Entidad federativa.

Se explica que la elección por listas obligaría a los candidatos a hacer campaña territorial, contrario a lo que ocurre con las actuales cinco listas de las circunscripciones plurinominales.

Andrea Bussoletti, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), declara que muchos se fueron con “la finta” de que se eliminaban los diputados plurinominales. “En realidad se eliminan los diputados de mayoría y se hacen listados plurinominales, pero en circunscripciones más pequeñas”.

Reconoce que eso ha generado debate, pero garantiza una mayor representatividad real de la ciudadanía, “en función del consenso del que gozan las diferentes fuerzas políticas”.

Uno de los planteamientos es el aprovechamiento de urnas electrónicas en las elecciones. EL INFORMADOR/Archivo

CLAVES

Proponen voto electrónico

Sistema. Una de las nuevas propuestas incluida en la reforma es implementar el sistema de voto electrónico en las futuras elecciones a desarrollarse en el país. En el documento se propone aprovechar las tecnologías de la información para facilitar la participación ciudadana en los procesos electorales y consultas populares.

Opción. “México cuenta con un asidero legal apenas suficiente para recibir votos de manera digital y, de hecho, en el ámbito local la Ciudad de México, Coahuila, el Estado de México y Jalisco ya han celebrado elecciones y consultas de esa forma”, se remarca en la propuesta.

Tecnología. Se advierte que antes de implementar una votación totalmente electrónica, es necesario ensayar con diversas tecnologías y mecanismos de certificación, autenticación y encriptación, “así como modelos híbridos que combinen testigos documentales con tecnologías de la información y comunicación, hasta lograr mecanismos que brinden certeza a la ciudadanía en el respeto y conteo de cada uno de los votos”. El voto electrónico permitirá hacer más eficaz y asequible el ejercicio de este derecho.

Cambian proceso de selección

La reforma electoral “propone iniciar una nueva etapa electoral para el país”. En esencia, se proyecta suprimir al Instituto Nacional Electoral (INE) y en su lugar crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), además de cambios para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La modificación que se propone para sustituir al INE y transformar el TEPJF incluye un proceso distinto de selección de los integrantes que conformen los nuevos organismos.

El nuevo esquema involucra a los tres Poderes de la Unión, a partir de candidaturas presentadas por las Cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la persona titular del Ejecutivo Federal, se propone que el voto popular decida la integración de la Sala Superior del Tribunal y del Consejo General del INEC. “Dichos cargos serán ocupados por un periodo de seis años improrrogable. La jornada electiva para definir a las personas titulares de estos órganos se celebraría el primer domingo de agosto, cada seis años, con excepción de la primera jornada electiva”.

La Cámara de Diputados será la encargada de emitir la convocatoria para la elección de los titulares de las consejerías electorales del INEC. Mientras que al Senado le corresponderá el de las magistraturas.

“Cada uno de los poderes de la Unión postulará a 20 personas de manera paritaria para la integración del Consejo General del INEC, y a 10, para las magistraturas. En ambos casos el INEC organizaría el proceso electivo”.

Con estas modificaciones buscan reivindicar a la ciudadanía como fuente de poder y representación de estas instituciones.

Alejandro Moreno (PRI), Marko Cortés (PAN) y Jesús Zambrano (PRD); la oposición se ha declarado contraria a la reforma. EFE/M. Hartz

“Va por México” adelanta rechazo

Los dirigentes nacionales de la coalición legislativa “Va por México” adelantaron que no apoyarán la reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y dijeron que ellos presentarán otra propuesta.

“Creemos que es un acto más del circo, Morena y teatro que ha venido llevando el Presidente; para nosotros es un dardo envenenado en contra del INE y de la democracia, no permitiremos retrocesos ni autoritarismos, no permitiremos que México sea una autocracia donde se haga lo que ordene un hombre. El único objetivo que puede haber detrás de querer cambiar las reglas desde el poder, es querer mantenerse en el poder”, denunció el líder del Partido Acción Nacional, Marko Cortés.

Explicó que cada partido de la coalición presentará sus iniciativas electorales por separado para buscar los puntos de coincidencia, entre los que destacan que haya segunda vuelta electoral, elecciones primarias el mismo día para todos los partidos, prohibición total al uso electoral de programas sociales, nulidad electoral en casos donde participe delincuencia organizada y regulación de las conferencias mañaneras en tiempos electorales.

“El gobierno de Morena está demostrando de qué está hecho, está mostrando el ADN de los dictadores más corruptos del mundo, y nosotros les decimos que vamos a defender a estos héroes de la patria, no vamos a sucumbir ante esta tiranía”, señaló el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas.

Por su lado, el líder del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, advirtió que “el bodrio de reforma electoral” del Ejecutivo no va a pasar, sin importar las presiones.

LA VOZ DEL EXPERTO

Prevén escenario complicado

Andrea Bussoletti, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

Tras el debate que se ha generado por algunas propuestas incluidas en la iniciativa de reforma electoral, y teniendo como experiencia reciente el rechazo a la reforma eléctrica, Andrea Bussoletti, académico de la Universidad de Guadalajara, reconoce que es probable que este proyecto tampoco alcance consenso.

“El Gobierno no cuenta al momento con un camino fácil, probablemente no se lograría, pero hay también un elemento de imagen, un elemento testimonial; es decir, este Gobierno puede decir públicamente: ‘pusimos el dedo en la llaga de lo que no sirve’”.

Agrega que desde la perspectiva del Gobierno, el hecho de que no se apruebe, “puede ser visto, paradójicamente, como una especie de logro”.

Insiste en que en términos de discusión parlamentaria, “puede que la reforma no se apruebe, puede que los partidos que están ubicados en la oposición, hagan que no se apruebe. También podría haber una discusión entre ellos”.

Lo anterior, debido a que durante las campañas, algunos partidos políticos impulsaron propuestas similares incluidas en la reforma. “El tema es complejo y no sabemos cómo vayan a actuar los partidos de oposición”.

