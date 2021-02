Congreso de Jalisco: Avanza prohibir las alteraciones anatómicas de mascotas

Prácticas como cortarle las orejas o la cola a una mascota por cuestiones estéticas, podrían ser motivo de sanción en Jalisco.

Diputados de la Comisión de Medio Ambiente avalaron reformas a la Ley de Protección y Cuidado de los Animales para ampliar la prohibición de actos o procedimientos que provoquen lesiones, sufrimiento o alteren la forma anatómica o biológica de los animales. Con la modificación se restringirán todos los procedimientos que no estén justificados o tengan un fin zootécnico y sean supervisados por un médico veterinario.

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada por la diputada Claudia Murguía Torres, se establece que esperan fomentar el bienestar animal evitando se realicen actos que generen estrés, dolor o sufrimiento a los animales de compañía.

"Los animales no pueden ser sujetos a modas o caprichos de sus dueños"

“Los animales no pueden ser sujetos a modas o caprichos de sus dueños, quedando prohibida la colocación de tatuajes, perforaciones, corte de cola y orejas u otras alteraciones biológicas”, se expone.

La ley contempla multas de 896 a 26 mil 886 pesos, el monto se fijará según la gravedad del hecho y si existe reincidencia. Corresponde a los Ayuntamientos, vía sus áreas de inspección y vigilancia, levantar las actas donde consten las conductas que contravengan las disposiciones legales.

La Comisión también aprobó que la venta de animales domésticos sólo se pueda realizar en establecimientos que cuenten con ventilación, iluminación y alimentación adecuadas; que las mascotas se muestren a los clientes por un tiempo no mayor a 10 minutos, con un periodo de descanso de 30 minutos entre demostraciones. Especies con signos de enfermedad, no podrán estar en exhibición o contacto con posibles compradores, hasta no encontrarse en buen estado de salud.

Estas medidas aún deben aprobarse en el pleno del Congreso estatal.

