El Congreso de Jalisco va tarde en el proceso para definir la ratificación de dos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), afirmó el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, vocal de la Comisión legislativa de Seguridad y Justicia.

El legislador comentó que en el caso de la ratificación para un segundo periodo de los magistrados Luis Enrique Villanueva y Antonio Flores Allende, podría darse la ratificación tácita por la demora del Poder Legislativo en pronunciarse.

“El Congreso ya va tarde en todo porque cuatro meses antes el Tribunal entregó los expedientes y se supone que a partir de ahí se empieza a trabajar en el dictamen para que no quede vacante ningún espacio. Por los tiempos que ya tiene el tema, ya opera la ratificación tácita; creo que se va a judicializar cualquier decisión”, argumentó.

Velázquez González sostuvo que la falta de acuerdos en la Junta de Coordinación Política tiene atorados los procesos, explicó que el órgano técnico de la Comisión no les ha circulado los informes presentados por el Poder Judicial sobre el desempeño de los dos juzgadores que aspiran a un segundo periodo de diez años.

“Desde hace meses llegaron los informes del Tribunal para ver la ratificación o no, el problema es que no nos han convocado para discutir el tema y el dictamen de la ratificación. No hemos tenido acceso a los expedientes. Creo que son prácticas dilatorias, ya se aplicaron en la pasada Legislatura donde llegó a haber hasta nueve vacantes y eso afecta el funcionamiento del Supremo Tribunal”, señaló.

También está pendiente emitir la convocatoria para elegir a quien ocupe la magistratura vacante tras el retiro del magistrado Manuel Higinio Ramiro Ramos. Además de que están en puerta dos retiros más, el del magistrado Guillermo Valdez Angulo y para enero Gonzalo Julián Rosa Hernández; quienes llegarán a la edad de jubilación.

El Congreso también tiene pendiente el proceso para la ratificación o designación de titular del Instituto de Justicia Alternativa del Estado, el nombramiento del actual director Guillermo Zepeda Lecuona vence este mes.

