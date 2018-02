Congreso aceptará medidas cautelares por queja de aspirante a magistrada

El Congreso recibió la notificación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) en el caso de la aspirante a magistrada Diana Arredondo Rodríguez, que presentó una queja por el trato que recibió del diputado Alberto Casas Reynoso, de Movimiento Ciudadano, quien cuestionó el estado civil de la abogada, en su comparecencia como parte del proceso para elegir a un integrante de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa.

En sesión extraordinaria del Poder Legislativo, Casas Reynoso ofreció una disculpa pública a la candidata a magistrada y solicitó se le excluya del trámite de nombramiento.

"Expreso una disculpa pública a la maestra Diana Arredondo Rodríguez a quien ofendí sin pretender, a raíz de este cuestionamiento indebido. Desde esta tribuna reitero mi compromiso en pro de la igualdad y respeto entre hombres y mujeres", planteó el diputado Casas.

Salvador Caro Cabrera, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, se pronunció en favor de que Legislativo acate las medidas emitidas por la comisión.

En las medidas cautelares emitidas por la CEDHJ se pide que a la brevedad el Congreso nombre una comisión para la elaboración de una herramienta, con un enfoque de género y atendiendo las recomendaciones del comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y que cuente con un instrumento que precise los lineamientos a los que deban sujetarse los integrantes del Congreso durante las entrevistas a aspirantes a ocupar algún cargo público.

La segunda medida plantea se realicen acciones para generar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación y paridad de género en el proceso de aspirantes a ocupar una magistratura para la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y en el caso particular de Diana Arredondo Rodríguez, como garantía de no repetición, se elimine y se sancione, de ser necesario, cualquier acto u omisión que la afecte como aspirante en dicha convocatoria, derivada de la presentación de esta queja.

Ratifican a magistrado del TJAE

En cumplimiento de una resolución judicial, el Congreso repuso el proceso de nombramiento del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Adrián Joaquín Miranda Camarena, que fue designado en 2014. La resolución se dio por un amparo promovido por Pedro Arias Espinoza que se inconformó con la designación avalada en la pasada legislatura. El presidente de la Mesa Directiva, Antonio López Orozco, explicó que, aunque se le volvió a tomar protesta al magistrado, el periodo de siete años del nombramiento se mantiene con lo aprobado en 2014.

LS