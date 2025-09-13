Acciones de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada permitieron la detención de cuatro personas integrantes de una banda que presuntamente se dedicaba al robo conejero en contra de mujeres adultas mayores. Los sujetos interceptaban a sus víctimas en sucursales bancarias para arrebatarles sus ahorros.

Al momento se ha logrado la vinculación a proceso de dos personas, así como la detención de otras dos en un grupo integrado por hombres y mujeres de nacionalidad peruana y mexicana.

El grupo habría participado en diversos hechos ocurridos en los municipios de Tonalá, Guadalajara y Zapopan, donde varias mujeres adultas mayores —en su mayoría maestras jubiladas— resultaran víctimas de robo bajo esta modalidad. A través de engaños, las llevaban a sucursales bancarias, haciéndose pasar por familiares o incluso pareja, para obligarlas a retirar sus fondos o pedir préstamos de alta cuantía. Al salir del banco, les arrebataban el dinero.

El modus operandi fue establecido a través de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo de Carga Pesada y Robo a Instituciones Bancarias y de Valores, con apoyo de las redes de video vigilancia C5 y C4.

Los trabajos de investigación permitieron identificar a diversos partícipes de estos hechos y otros robos, entre ellos Teobaldo “N” y Javier “N”. Ambos fueron detenidos en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra y vinculados a proceso por el delito de robo calificado, con prisión preventiva oficiosa por el tiempo que duren sus procesos.

Posteriormente, otras dos personas relacionadas con este mismo caso fueron detenidas y puestas a disposición del Agente del Ministerio Público.

Por el momento, las investigaciones continúan con el objetivo de localizar al resto de las personas implicadas, esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Ante ello, la Fiscalía de Jalisco solicita denunciar cualquier hecho parecido a los descritos.

