El caso de Eduardo, nombre utilizado para resguardar la identidad de la víctima, donde fue orillado con base en amenazas a pagar mil pesos a las “toritas” de un punto del operativo Salvando Vidas la madrugada del pasado sábado 21 de octubre, será investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

Así lo confirmó este martes el titular del organismo, Gerardo De la Cruz Tovar, quien dijo, la investigación de oficio buscará ser sustentada con videos de negocios cercanos al punto de revisión, sean de empresas privadas o del Escudo Urbano C5, mientras la persona afectada presenta el resto de información necesaria ante la Fiscalía Estatal.

Indicó, esto se llevará a cabo con el objetivo de iniciar las indagatorias a fin de conocer si se trata de decisiones de las o los oficiales en el punto, o si existe alguna red que esté operando dichos actos de corrupción.

El Fiscal insistió en la necesidad de presentar la denuncia oficial debido a que toda la información que presenta la persona afectada es tomada en cuenta para llevar a las o los oficiales ante el juez, y con el objetivo de que pueda identificar, una vez localizadas, a las personas funcionarias quienes cometieron los actos, acción que se lleva a cabo a través de fotografías para que la víctima no sea expuesta ante el o la oficial.

“Nosotros no exponemos sus datos, cuidamos la secrecía. Ahí es donde en el combate a la corrupción nos toca no solo a las autoridades encargadas de perseguirla, sino también al particular denunciando. Porque una cosa es que la persona lo ofrezca y otra que orillen o presionen a la persona a hacerlo”, dijo De la Cruz Tovar.

Incluso, dijo, este fin de semana se desarrollará una audiencia contra dos policías viales, quienes fueron identificados a partir de una denuncia, los cuales, aseveró, pagarán por sus actos “para dar el mensaje de que hay consecuencias”.

FS