El fiscal Anticorrupción del Estado, Gerardo de la Cruz Tovar, confirmó que hay tres elementos de la Policía Vial identificados por cometer presuntos actos de corrupción en complicidad con operadores de grúas.

Precisó que saben sus nombres y los números de identificación de los vehículos oficiales en los que se trasladan.

De la Cruz Tovar indicó que dichos oficiales son “los más activos” y por lo tanto ya son investigados para acreditarles hechos denunciados por ciudadanos afectados y a partir de las indagatorias de miembros de la dependencia a su cargo.

El funcionario explicó que han detectado que los servidores públicos ahora piden a las personas que depositen en tiendas de conveniencia. Lo hacen a través de pagos tipo STP, una plataforma tecnológica que funciona como una banca externa, lo que dificulta el rastreo de los corruptos.

Llamó a las personas para que denuncien estas prácticas (sin consecuencias legales contra quienes lo hagan) en las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, ubicadas en Amado Aguirre 857, en Jardines Alcalde.

También se puede por teléfono a los números 33-1653-7783 y al 33-1653-7784, extensión 301, o en la página de internet fiscaliaanticorrupcion.jalisco.gob.mx/denuncia.

“Nosotros no exponemos sus datos, cuidamos la secrecía. El combate a la corrupción nos toca no sólo a las autoridades encargadas de perseguirla, sino también al particular. Porque una cosa es que la persona lo ofrezca y otra que la orillen o presionen a hacerlo”.

Reiteró que en la historia de la Fiscalía Anticorrupción se han abierto 175 carpetas de investigación contra oficiales viales, de las cuales hay al menos 50 activas en este momento por actos de corrupción como cohecho o abuso de autoridad.

El pasado domingo, este medio de comunicación dio a conocer, una vez más, que la corrupción por parte de estos oficiales con grúas, incluso piratas, persiste, y que se ha extendido a zonas como los alrededores del Parque Metropolitano, La Estancia, Providencia, el Centro Médico de Occidente del IMSS y el Mercado Felipe Ángeles.

Por otra parte, De la Cruz Tovar acentuó que la investigación por corrupción en el programa “Salvando Vidas”, en el que se documentó que dos personas libraron el “Torito” al pagar mil pesos (luego de que la conductora salió positiva en la primera prueba de alcoholemia que se le aplicó), se apoyará de videos de negocios cercanos, sean de empresas privadas o del Escudo Urbano C5, para dar con los responsables.