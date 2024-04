Confío en México integrará una plataforma de Gobierno en apoyo a Xóchitl y Lemus

"Confío en México" inició este sábado la segunda fase de su preparación para las elecciones del 2 de junio. Esta etapa implica entablar conversaciones con expertos en distintas áreas relevantes para la sociedad, con el objetivo de desarrollar una plataforma que será presentada a los candidatos Xóchitl Gálvez y Pablo Lemus. Estos candidatos tendrán la opción de incorporar esta plataforma a sus propuestas de gobierno.

El líder de esta asociación civil, Salvador Cosío Gaona, explicó que el objetivo es recibir diagnósticos y sugerencias sobre diversos temas relevantes para la población, como educación, salud, legalidad, justicia, seguridad, medio ambiente y urbanismo, entre otros.

“Porque cuando platicamos con ellos, me refiero a Xóchitl y Pablo, aceptaron el planteamiento de realizar esta tarea más allá de los partidos con la gente, y nos invitaron y aceptamos el reto de no solamente promover el voto útil que sirva para ganar la elección y evitar que Morena siga destruyendo a México, y evitar que Morena se apodere de Jalisco, sino a hacer gobierno juntos y en ese sentido les entregaremos los planteamientos y propuestas de los expertos en cada área”, agregó.

Integrantes de la Asociación para la Protección de la Sanidad Comunitaria A.C., quienes por conducto de su Secretaría Técnica, doctora Margarita Mondragón, entregaron a Confío un documento que incluye diagnósticos y planteamientos muy sólidos que sin duda serán de inmenso valor para integrar a la estrategia de los próximos gobiernos.

En el documento, se destaca, entre la problemática detectada, el que en 2018 había 150 programas sociales federales, de los cuales se eliminaron 18 y se crearon 14 para dar un total de 146 vigentes.

Se menciona que la creación del INSABI no dio el resultado esperado y los servicios de salud dejan mucho que desear debido a todas las carencias y lagunas que presenta el programa antes mencionado.

Así mismo, refiere la eliminación de 34 normas oficiales relacionadas a temas de salud que garantizaban una atención adecuada y con calidad. “Al desaparecerlas, deja desprotegidos a miles de mexicanos en cuanto a salud se refiere”.

Las propuestas que, como Asociación Civil “Protección a la Sanidad Comunitaria A.C.” presentó son las siguientes:

• Construir y poner en funcionamiento un Centro Hospitalario Especializado en Traumatología y Ortopedia

• Construir y poner en funcionamiento un Instituto Especializado en Cardiología

• Construir y poner en funcionamiento un Hospital Especializado en la Atención Infantil

• Construir y poner en funcionamiento un Instituto Especializado en Transplantes

• Elaborar una política pública dirigida a la prevención, tratamiento y control de las enfermedades mentales.

• Otorgar servicios de atención en salud mental con criterios de calidad, cuyas dimensiones son la técnica (incluye toda prestación de servicios profesionales – están incluidos los aspectos de tipo farmacológicos, los quirúrgicos, los clínicos) y la organizacional.

• Y construir y poner en funcionamiento el Instituto de Geriatría

Por su parte, el doctor José Luis Martínez, ex legislador federal y ex líder nacional del Sindicato de Salud, quien tutela esta organización multidisciplinaria del ramo, apuntó que en las deliberaciones realizadas al interior del grupo, “encontramos que desgraciadamente la salud de nuestro país se encuentra caída, se encuentra decadente, debido a que no ha habido personas capaces, por un lado, en la planeación, en la estructura, en el análisis y en los señalamientos acerca de salud de las necesidades de nuestro pueblo. Vimos que el presupuesto en salud, que según la norma oficial de la Organización Mundial de la Salud, que debe de ser de un 6%, cayó a 2.5. Esto quiere decir que no vamos camino, como alguien dijo por ahí, camino a Dinamarca. No más engaños, no más mentiras”.

Cabe destacar que entre los integrantes de la Asociación para la Protección de la Sanidad Comunitaria A.C., que por cierto, forma parte de las más de 40 organizaciones que apoyan el Voto Útil que promueve Confío en México, se encuentra los destacados médicos Sergio Silva Gálvez y Mauricio Nieblas Balderrama, ex dirigentes en Jalisco del Sindicato de la Secretaría de Salud.

YC