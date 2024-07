París 2024: Assassin's Creed, un guiño al videojuego

Los Juegos Olímpicos han empezado oficialmente y, en esta ceremonia inaugural, encontramos varias referencias a la historia francesa, además de referencias culturales; entre ellas la representación de la decapitación de María Antonieta hecha por Gojira hasta la aparición de Arno Dorian de Assassin's Creed.

¿Qué tiene que ver Assassin's Creed con los Juegos Olímpicos?

La entrega de la antorcha olímpica pasó por las manos de muchas personas, entre ellos un hombre misterioso y encapuchado. Este hombre anónimo portaba una capucha blanca con mascadas en tonos crema, además de un chaleco de vestir blanco y un blazer negro. Su vestimenta llamó mucho la atención, pero eso no fue todo.

Lo que más sorprendió a las personas fue su agilidad para saltar por los techos de París con la antorcha olímpica en las manos. Una hazaña verdaderamente increíble. Es por esto que los fans de Assassin's Creed pronunciaron su emoción al encontrarle un parecido con Arno Dorian, sin embargo, la aparición de este personaje no es oficial. La persona encapuchada que aparece hace referencia de forma canónica al Fantasma de la Ópera.

Una de las razones, además de su gran parecido, es que el juego Assassin's Creed Unity, lanzado en 2014; se ambienta en la Revolución Francesa, por lo que tendría mucho sentido la participación de este querido personaje en la inauguración de las Olimpiadas.

En este videojuego, los jugadores pueden trepar por los techos de París y contemplar la ciudad desde arriba, así como lo hizo el hombre encapuchado. Los fanáticos de este juego no han dudado en compararlos en redes sociales, demostrando la gran similitud de ambos.

Estas comparaciones se hicieron tan virales que la cuenta oficial de Assassin's Creed y Ubisoft en X (antes Twitter) reaccionaron de manera positiva a esta representación no oficial, ya que se menciona que no hubo una colaboración directa entre los organizadores de los Juegos Olímpicos y Ubisoft. Ambas cuentas en X reconocieron el momento como un tipo de homenaje no oficial a Arno Dorian.

La cuenta de Assassin's Creed compartió en X algunas imágenes de dicho videojuego donde el protagonista camina por los techos de París y agregó: “Estén atentos a los tejados de París: es posible que Arno esté observando desde arriba”.

Keep an eye on Paris' rooftops—Arno might just be watching from above. ���� pic.twitter.com/opqDU04Xgo— Assassin's Creed (@assassinscreed) July 26, 2024

Indudablemente, los seguidores de Assassin's Creed recordarán con mucho cariño esta inauguración de los Juegos Olímpicos.

