Robot salvaje: Todo sobre la nueva película de DreamWorks que está próxima a estrenarse

DreamWorks Animation de la mano de Universal Pictures, nos sorprende con su nuevo lanzamiento Robot Salvaje (título original: The Wild Robot), adaptación del best seller del autor Peter Brown. En septiembre de 2023 DreamWorks Animation anunció la adaptación cinematográfica animada de la serie de libros The Wild Robot, con Chris Sanders como escritor y director, Dean DeBlois como colaborador creativo y Jeff Hermann como productor.

La dupla de Chris Sanders y Dean DeBlois es garantía de calidad, ambos escribieron el guión y dirigieron la exitosa Lilo y Stitch, además, tal vez los recuerdes por sus trabajos en Cómo entrenar a tu dragón y Los Croods.

Después de una larga espera la película se estrenará oficialmente en México el 26 de septiembre de este 2024.

¡No te pierdas esta mágica historia! ESPECIAL / universalpictures.com.mx

¿De qué tratará?

Según compartió Universal Pictures: La aventura épica sigue el viaje de un robot - ROZZUM unidad 7134, “Roz” para abreviar - que naufraga en una isla deshabitada y debe aprender a adaptarse al duro entorno, estableciendo gradualmente relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en la madre adoptiva de un ganso huérfano.

ESPECIAL / universalpictures.com.mx

DreamsWorks promete que esta increíble historia de ciencia ficción, aventuras y supervivencia, aborda temas como el auto descubrimiento, el puente entre la tecnología y la naturaleza y la exploración de lo que significa estar vivo y conectado con todos los seres vivos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *



FP