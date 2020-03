Condusef atenderá reportes vía internet

Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, la Condusef en Jalisco comenzó este lunes a recibir todas las quejas a través de medidas remotas como su número de atención a usuarios, 55 53 400 999; su correo electrónico, asesoria@condusef.gob.mx; y su portal de queja electrónica, www.condusef.gob.mx en el apartado acciones y programas.

José Antonio Mejía Lozano, titular de la Unidad de Atención de Condusef Jalisco, explica que las instalaciones de Condusef, ubicadas en Alcalde 500 en el piso cinco, reciben un promedio de 300 personas diariamente. “Con esta medida buscamos que la gente no salga de su casa… el viernes ya notamos menos gente que asistió y en el transcurso de esta mañana recibimos aproximadamente 20 personas.

El titular detalla que de momento no se trata de que las instalaciones estén cerradas, pues ellos seguirán asistiendo para recibir a las personas, darles orientación sobre la documentación que se necesita e invitarlos a su trámite por vía remota. “Si vienen con sus documentos en forma pues los estaremos recibiendo pero indicandoles que toda la respuesta y seguimiento será vía correo electrónica”.

De manera remota, la Condusef atenderá las 24 horas del día y los siete días de la semana, las quejas de tarjeta de débito, crédito o nómina por concepto de consumo o cargo no reconocida, disposición de efectivo no reconocida, bloqueo del producto o servicio sin previo aviso, si el cajero no entregó la cantidad solicitada o la emisión de la tarjeta sin que se solicitará.

Sobre quejas por suplantación de identidades y otras, recomienda que envíen un correo para darle mejor seguimiento al caso, pues en el portal no existe la posibilidad para ello.

El titular confía en que se podrán trabajar las quejas de manera remota, pues desde que surgió el portal de queja electrónica a diciembre de 2019, han recibido 16 mil 319 quejas.

Sin INE vigente no se podrá realizar trámite

Como requisito para presentar la queja, Condusef pide a los usuarios la presentación de su INE vigente y ante el cierre de todos los módulos del INE en Jalisco desde el pasado 21 de marzo, el titular de la unidad explica que: “De cuando pasó el hecho, tienen un margen de dos años para realizar la queja, por lo que los usuarios deberán de esperar a que pase la contingencia, tramitar una credencial vigente y luego acercarse para realizar su queja”.

Documentos que debo tener a la mano si quiero denunciar en el portal digital

Ten a la mano y de manera digitalizada tu identificación oficial vigente, estado de cuenta, correo electrónico al que te puedan contactar y CURP.

Ingresa a la página de www.condusef.gob.mx y en el apartado de acciones y programas, selecciona el Portal de Queja Electrónica.

y en el apartado de acciones y programas, selecciona el Portal de Queja Electrónica. Rellena los datos solicitados en la sección de 5 pasos.

Una vez enviados, en un máximo de 25 días hábiles recibirás la respuesta de un asesor de Condusef sobre su procede tu queja o sí tendrás que volver a registrarla por algún motivo.

Puedes acceder al portal para revisar en el transcurso de los días el estatus de tu queja, recuerda que la respuesta de la Institución Financiera te la hará llegar Condusef a través de un correo electrónico.

Si la respuesta otorgada por el banco no crees sea la correcta, llama al 55 53400 999 para que la Condusef te asesore.

