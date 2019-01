Con patrocinadores, buscan atraer más recursos a MiBici

Como estrategia para incrementar los ingresos que genera, el programa MiBici podría ofrecer espacios para publicidad en sus estaciones y equipamiento.

El director del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Mario Silva Rodríguez, confirmó que como parte de la reorganización del sistema analizan la posibilidad de contar con anunciantes que paguen por colocar sus marcas y con esto tener recursos adicionales para ampliar la red y darle mantenimiento a su infraestructura.

La intención del Imeplan es aplicar un plan mixto de financiamiento, pues mantendrá el subsidio público.

Silva Rodríguez recordó que desde el inicio el programa opera con déficit, ya que los ingresos que se obtienen por los pagos de los suscriptores representan apenas 18.8% de su gasto total.

“Si bien se trata de un programa subsidiado, el resultado es positivo. Estamos logrando tener un sistema que funciona como un elemento alimentador del transporte público y no solamente ver a la bicicleta como un elemento recreativo. El subsidio se va a mantener”, acentuó.

El año pasado, el costo de operación de MiBici fue de 37.3 millones de pesos; por el registro de usuarios sólo captó siete millones 028 mil pesos, por lo que depende del presupuesto estatal que se le asigne.

El sistema tuvo una reducción presupuestal. Este año se le asignaron 72 millones de pesos. Sin embargo, en el año pasado tuvo 100 millones.

“Se hizo un debate sobre las cifras porque se hablaba de 100 millones de pesos que hubo en 2018. Eso correspondía a la ampliación de la tercera etapa, a la compra de bicicletas de estaciones, pero el gasto de operación era de 37 millones de pesos. Para este año sube a 72 millones”, concluyó.

El Imeplan absorbió las facultades para la operación y seguimiento de la red tras la extinción del Instituto de Movilidad del Estado.

Proyectan 12 estaciones más

Con al menos 12 estaciones nuevas, MiBici crecerá en el primer semestre de este año para reforzar la cobertura en las inmediaciones de la Línea 3 del Tren Ligero, adelantó Mario Silva Rodríguez, director del Imeplan.

El funcionario explicó que a la par elaboran un plan maestro para la operación del sistema de bicicleta pública, cuyo objetivo será consolidarlo en los municipios donde ya opera y llevarlo a otros ayuntamientos que demandan el servicio.

Silva Rodríguez detalló que revisan el contrato de concesión con la empresa BKT Bicipublica S.A. de C.V., que desde 2014 es la encargada de la red.

“Vamos a presentar en el mes de abril el nuevo modelo que permita la ampliación de las estaciones, la adquisición de bicicletas y aditamentos necesarios, refacciones, sobre todo, para que el sistema no dependa de recortes presupuestales”.

Numeralia

13 mil viajes al día registra MiBici, en promedio.

300 mil viajes por mes.

1 millón de viajes cada trimestre.

3 robos de equipo del programa cada mes, en promedio.

Recorridos en 2018

7 millones 255 mil 662 viajes registró en 2018 MiBici, de acuerdo con las estadísticas del Imeplan.

Agenda MiBici 2019

Realizar plan maestro del sistema.

Analizar la posibilidad de contar con un anunciante para reforzar los ingresos del sistema.

Refuerzo del sistema con 12 nuevas estaciones.

Tercera etapa

La tercera etapa de ampliación de MiBici entró en operación en diciembre pasado. Se sumaron 38 estaciones y se ampliaron 24 ya existentes por la alta demanda que registraban. La red de bicicletas públicas está conformada por 274 estaciones y dos mil 416 bicicletas que cubren una extensión de mil 100 hectáreas en los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque.

Zapopan reforzará red

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, adelantó que preparan nuevos proyectos de ciclovías. Uno en Prolongación Mariano Otero, de Periférico a López Mateos; el segundo por avenida de las Flores; y el tercero a partir de avenida Vallarta hasta Prolongación Mariano Otero, por Las Torres. Se invertirán unos 10 millones en ellos.

Añadió que Zapopan tendrá el tramo de ciclovía sobre Ávila Camacho, de Patria a Los Arcos, que luego seguirá sobre Laureles, desde el Centro hasta Periférico.

Algunos ciclistas señalan que todavía sienten miedo al circular por las vías de la ciudad. EL INFORMADOR/A. Camacho

Usuarios tapatíos ven riesgo en vías

Aunque todos los días usa la bicicleta para llegar a su trabajo, Mariana González afirmó que todavía siente un poco de miedo al circular en las calles de la ciudad.

La usuaria comentó que su jornada habitual incluye el recorrido desde el parque Revolución hasta la zona de avenida Chapultepec, donde trabaja; platicó que es común que camiones repartidores o automovilistas obstruyan las ciclovías de La Paz o López Cotilla, las que más utiliza.

“Aunque rodeo un poco prefiero irme por la ciclovía y no por Juárez o las otras callecitas, porque sí da miedo. En La Paz seguido me toca que hay carros tapando el paso y pues tú tienes que salirte del carril para esquivarlos y te expones”, comentó.

Alfredo Hernández, usuario de la ciclovía de López Cotilla, coincidió con las quejas por invasión del carril reservado para la circulación de bicicletas. Señaló que sí les da más seguridad, pero falta educación vial.

“Como ciclista sé que no debo subirme a la banqueta, pero luego no te queda de otra. También los peatones luego aquí están esperando el camión y no se fijan que es para las bicicletas y tapan el paso. De los automóviles, el problema es la entrada y salida de los negocios o de los estacionamientos. A veces ni se fijan y debes ir toreándolos”.

A revisión, ciclovías en Guadalajara

Para detectar cuáles son los principales problemas que enfrentan, la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara analiza las ciclovías que se ubican en el municipio.

Libertad Zavala Marín, titular del área, explicó que con esta evaluación sabrán el tipo de mantenimiento que requieren.

La funcionaria refirió que son constantes los reportes que reciben principalmente por casos de invasión de las vías confinadas o por fallas en la infraestructura.

Agregó que en la revisión participa personal de mantenimiento municipal y de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). Los resultados se tendrán en la primera quincena de febrero.

Zavala Marín reconoció que en las calles con prioridad ciclista la convivencia con los automovilistas y transporte público se vuelve más complicada, porque todavía a muchas personas les cuesta identificar lo que significa el balizamiento.