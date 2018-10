Cómo voté cuatro veces en la consulta por el nuevo aeropuerto

Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas (CUCEA)

A las 8:00 horas llegué para cubrir el arranque de la Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tras entrevistar a algunos de los asistentes al ejercicio, decidí emitir mi voto también.

Me pidieron mi IFE, ingresaron los datos a la aplicación en uno de los celulares de los encargados de la casilla y posteriormente me dieron la boleta, la cual marqué, doblé e introduje a la urna. "Señorita, coloque su dedo aquí", me dijo uno de los funcionarios, entonces presioné mi dedo contra el cojincillo de tinta, sin embargo, al retirarme lo limpié con un papel hasta que no hubo rastro de la votación y continué con mi agenda.



Plaza Universidad

A las 12:30 horas me encontraba ya en este punto, en esta ocasión, acompañada del equipo de video, quien me ayudaría a grabar la hazaña. Al tiempo que entregué mi IFE me dieron mi boleta; "¿no quiere revisar primero mi IFE?", pregunté dándoles la oportunidad de verificar la acción, ellos solo tomaron mi identificación y la colocaron en la fila de credenciales; "pase para acá", me dijo uno de los funcionarios. Marqué la papeleta rápidamente y luego la metí en la urna. Esperé a que registraran mis datos en su aplicación y para mi sorpresa no hubo problema alguno. Pintaron mi pulgar, les di las gracias y me fui.



Plaza Liberación

Al menos cuatro personas esperaban en la fila antes de mi llegada. Aquí un joven recogió mi credencial y me dio la boleta antes de que fuera mi turno para votar. Rayé la papeleta y la coloqué en la urna mientras observaba cómo "registraban" los datos de mi IFE, mientras le mostraba el pulgar al joven que antes me había entregado la boleta, con la finalidad de que lo impregnaran nuevamente de tinta, sin embrago no ocurrió y me despidieron con un "es todo", lo que para mí resultó mejor, pues no debía desmanchar mi dedo nuevamente.





San Juan de Dios

Cerca de las 14:00 horas llegamos a la casilla final de nuestro recorrido. Al presentarles mi identificación, los encargados anotaron mis datos en una hoja, "no los están registrando con el celular", pregunté, mi respuesta solo fue un "sí pero lo que pasa es que ahorita se nos descargó el celular", mientras una de ellas me señalaba el teléfono conectado a una batería portátil.

Marcaron mi dedo y me dieron mi IFE, de esta forma se completaron entonces cuatro sufragios en distintas casillas.



La práctica fue realizada y compartida a través de las redes sociales por distintas personas en varios estados del País. Al respecto, la plataforma del gobierno electo "México Decide" informó a través de su cuenta de Twitter que si bien es cierto que la aplicación permite votar "varias veces", el sistema solo registra el primer voto emitido.



"Se trata de una característica tecnológica pensada para poder recibir votos sin conexión a Internet", señaló el tuit, sin embargo, no indicó la manera en la que podría saberse la relación del registro de datos con la decisión de la boleta marcada, debido a que estas no cuenta con algún número de folio.

LS