Comerciantes intentaron chantajear por apoyos: Siteur

Algunos comerciantes que se dicen afectados por las obras de la Línea 3 del Tren eléctrico han pretendido chantajear para que se les entreguen apoyos en efectivo, afirmó Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), detalló que locatarios, cuyos negocios no se encuentran en la zona afectada directamente por las obras exigieron pagos por más de 300 mil pesos.

"Hay grupos de comerciantes que nos han estado pidiendo y presionando por dinero en efectivo, cantidades de 300 a 400 mil pesos; comerciantes que no están en la zona. A esos les digo desde ahorita no hay, no vamos a hacerlo, no le vamos a entrar ni permitir que nos lleven a esa cancha de chantajearnos comerciantes que no están dentro de la zona, pero los que sí están a todos se les ha atendido directamente", refirió en su comparecencia en el Congreso, como parte de la glosa del informe.

El Dir. @GDLRodolfo aclaró en la #GlosaLegislativa que el incremento a 24 MMDP en el costo de la obra de #Línea3 fue porque el proyecto original no contemplaba la construcción del área de Talleres y Cocheras, y obras inducidas como son los colectores pluviales. @LegislativoJal pic.twitter.com/IHSLy7VMid — Siteur Jalisco (@SITEURJAL) 8 de febrero de 2018

El titular de Siteur detalló que reconocen mil 427 comercios afectados por los trabajos de la Línea 3; detalló que se han liberado 352 créditos del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal) y dado incentivos fiscales a 864 comerciantes; calculó que en los tres años de obras el monto en apoyos entregados es de 29 millones de pesos.

Sobre el aumento en el costo de la obra, el funcionario estatal dijo que el incremento se debe a factores como la paridad peso-dólar y por algunas obras inducidas que no estaban contempladas en el proyecto original como algunos colectores. Detalló que el costo inicial era de 21 mil millones y actualmente está en 24 mil millones de pesos.

