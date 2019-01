Colectivos feministas abogan por el Instituto Jalisciense de las Mujeres

Integrantes de colectivos feministas se pronunciaron en contra de la propuesta de extinguir el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) y que la Secretaría de Igualdad Sustantiva asuma sus funciones.

Las activistas, argumentaron que la iniciativa del gobernador carece de elementos para justificar la intención de modificar el mecanismo de avance para las mujeres. La abogada Diana Arredondo, aseveró que a la propuesta le falta sustento jurídico y documental; dijo que no incluye un análisis presupuestal o de resultados.

“Se dice que el tema es presupuestal y que no ha dado los resultados, pero tampoco se dice por qué no se dieron los resultados. No hay una sola línea en toda la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ni dentro de todo el reglamento de la Secretaría de la Igualdad Sustantiva, que haga alusión expresa al tema de las mujeres”, comentó.

La activista Ana Fátima López planteó revisar el futuro del IJM sin colores o banderas políticas, destacó la importancia de que no se omita la palabra “mujer” del nombre de las instituciones. Subrayó que en todas las recomendaciones de organismos internacionales se aluden mecanismos de avance para las mujeres autónomos y no secretarías de igualdad.

“Si se crea una Secretaría de la Igualdad estoy eliminando a las mujeres de la visión política del Plan Estatal de Desarrollo”, precisó.

Advirtió que en caso de concretarse la eliminación del Instituto podrían recurrir a la vía jurídica, a través de acciones de inconstitucionalidad o amparos

Dolores Pérez Lazcarro del colectivo C-Paz, convocó a las activistas a agruparse en un “lobby” de presión y contactar a los diputados para pedirles que no aprueben desaparecer el Instituto; cuestionó que la llamada bancada de mujeres, que agrupa a las 16 diputadas locales, no tenga una agenda común para apoyar los temas de género, sin distinción de sus partidos.

“Me preocupa de la bancada de mujeres que no hay una agenda clara, para que haya bancada tiene que haber agenda. Esa agenda tiene que decir, primero los temas de las mujeres; antes que los temas de partido y es algo difícil, pero hay que dejar la cultura de la simulación”, puntualizó.

Las feministas se reunieron con las diputadas de morena María Esther López Chávez y Norma Valenzuela Álvarez que escucharon sus planteamientos. Se prevé que este miércoles, Fela Pelayo, secretaria de Igualdad Sustantiva, presente a diputadas detalles de los cambios en el mecanismo para el adelanto de las mujeres y la extinción del IJM.

Extraoficialmente se refiere que la extinción del Instituto se aprobaría en comisiones legislativas el viernes y la próxima semana se votaría en el pleno del Congreso.

NM