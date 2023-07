Inició el temporal de lluvias y comenzaron las preocupaciones para los ciudadanos de la Zona Metropolitana de Guadalajara por el caos que se desata debido a las precipitaciones.

Las inundaciones son el principal temor de los habitantes de la metrópoli, como el caso de Carlos, residente del municipio de El Salto, quien criticó que el mantenimiento de las calles no es el adecuado. “Allá por donde vivo sí hay muchas inundaciones por el sistema de las calles que no están muy bien construidas, les falta mucho mantenimiento y pues se hacen mucho las inundaciones”.

Verónica, vecina del municipio de San Pedro Tlaquepaque, también señaló a las inundaciones como su principal temor y las atribuyó al abandono de basura en las calles de la ciudad, ya que puso de ejemplo la colonia donde ella vive.

“Más que nada las inundaciones porque, con tanta basura, es lo que más afecta en lo que es la inundación (...) en la parte donde vivimos las calles son como muy feas y tenemos niños pequeños, algún evento malo es el detalle que viene con la inundación”.

Otro problema que han señalado habitantes de la ciudad por las lluvias son los cortes en el servicio de luz.

Nicolás, vecino de la colonia Americana de Guadalajara, comentó que es usual que haya fallas en el servicio de luz al igual que en el alcantarillado de las calles de la zona. “Principalmente la iluminación, que se vaya la luz y a que se tapen las alcantarillas porque es lo más común que pasa en mi colonia (...) siempre está muy descuidada en cuanto al mantenimiento de alcantarillado y el sistema o cableado de luz”.

Miriam coincidió con que las fallas en el servicio de luz son una de las afectaciones principales por el temporal de lluvias.

“Por donde vivimos es la luz. Van dos días, pero ya está fallando la luz y pues más que nada como se atrasó la lluvia, yo pienso que viene con más ganas la lluvia”.

EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Selene, también vecina de Guadalajara, agregó que la caída de árboles por las lluvias son otro problema. “Más que nada que se inunde y ya ve que al rato ya no hay paso, también tienen que ver los árboles que se caen y pues también ya no hay paso”.

¿Cómo se previenen ciudadanos ante una lluvia? Para evitar afectaciones por la lluvia, habitantes de la ZMG tienen varias opciones, entre ellas, evitar salir a la calle durante una tormenta. Selene reveló que toma esta opción principalmente para no tener inconvenientes con sus niños. “La verdad no salgo para evitar eso y más porque tengo niños (...) tendría que salir sola e irme por los lugares donde no estén tan inundados”.

Miriam sólo lleva consigo un paraguas y acelerar sus actividades que vaya a realizar, con el fin de evitar complicaciones por las lluvias. “Me traigo mi paragüitas y listo, a darnos prisa”.

FS