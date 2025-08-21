De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este jueves 21 de agosto es posible que algunas zonas de la Ribera de Chapala presenten tormentas eléctricas vespertinas, aunque no se descarta la aparición chubascos en otras horas del día.

Con una combinación de Sol y nubes a un cielo parcialmente cubierto, la temperatura máxima oscilará los 27° C, y la mínima los 18°.

Clima Ribera de Chapala HOY jueves 21 de agosto de 2025

Ajijic

De acuerdo con Meteored, Ajijic despierta con un cielo parcialmente nublado, y posteriormente se espera una combinación de Sol y nubes. Hay probabilidad de lluvias de baja intensidad en la zona en horas de la tarde y la noche.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 40% 20:00 40% 23:00 30%

Se prevé una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 18°.

Jocotepec

Se espera en Jocotepec una mezcla de nubes y claros a un cielo parcialmente cubierto, especialmente en horas de la mañana. La zona cuenta con probabilidades de lluvia desde el mediodía, y durante la tarde, alrededor de las 17:00, se prevé una tormenta eléctrica.

Hora Probabilidad de lluvia 12:00 30% 14:00 30% 17:00 60% 20:00 40%

Se estima una temperatura máxima de 27° C, y una mínima de 17°.

Chapala

En Chapala se espera que predomine una combinación de nubes y claros durante la mañana y las primeras horas de la tarde. Hay probabilidad de lluvias vespertinas y nocturnas:

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 30% 20:00 50% 23:00 30%

Se espera que la temperatura máxima alcance los 26 °C, y la mínima los 18°.

Ocotlán

Durante la mañana se pronostica un cielo parcialmente cubierto, y en la tarde es posible que se presente una tormenta acompañada de actividad eléctrica:

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 50% 20:00 80% 23:00 60%

En cuanto a la temperatura, se estima una máxima de 27° C, y una mínima de 17°.

