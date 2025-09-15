Lunes, 15 de Septiembre 2025

¿Lloverá este 15 de septiembre en la Ribera de Chapala?

En su pronóstico de este lunes, el sitio especializado Meteored prevé lluvias para algunas zonas de la Ribera de Chapala

Conoce el pronóstico del clima para la Ribera de Chapala de este lunes 15 de septiembre. EL INFORMADOR/ARCHIVO

De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este lunes se espera que predomine en la Ribera de Chapala una combinación de nubes y Sol. Por la tarde y la noche es posible que se presenten lluvias.

Clima Ribera de Chapala HOY lunes 15 de septiembre de 2025

Ajijic

Ajijic arranca el día con una baja probabilidad de lluvia débil en el transcurso de la mañana. Se espera que predomine una combinación de nubes y Sol. Por la noche también es posible que caigan lluvias de baja intensidad.

Hora Probabilidad de lluvia
9:00 30%
11:00 30%
20:00 40%
23:00 60%

Se prevé una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 17°.

Jocotepec

Este lunes en Jocotepec se espera que predomine un cielo parcialmente nublado, aunque con el transcurso de las horas se esperan momentos de claridad. Las probabilidades de lluvia se concentran en horas de la noche, y se espera que estos eventos sean de baja intensidad.

Hora Probabilidad de lluvia
10:00 30%
20:00 30%
23:00 50%

En cuanto a temperatura, se prevé una máxima de 27° C, y una mínima de 17°.

Chapala

Durante el día se espera que predomine en Chapala una mezcla de nubes y claros a un cielo parcialmente nublado. En la noche es posible que se presente una lluvia acompañada de actividad eléctrica.

Hora Probabilidad de lluvia
20:00 40%
23:00 70%

Se espera una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 17°.

Ocotlán

Durante la mayor parte del día se espera un cielo parcialmente cubierto. A partir de las 17:00 horas existen probabilidades de lluvia, y por la noche es posible que se presente una tormenta con actividad eléctrica.

Hora Probabilidad de lluvia
17:00 30%
20:00 30%
23:00 60%

Se estima una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 16°.

MB
 

