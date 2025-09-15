De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este lunes se espera que predomine en la Ribera de Chapala una combinación de nubes y Sol. Por la tarde y la noche es posible que se presenten lluvias.Ajijic arranca el día con una baja probabilidad de lluvia débil en el transcurso de la mañana. Se espera que predomine una combinación de nubes y Sol. Por la noche también es posible que caigan lluvias de baja intensidad.Se prevé una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 17°.Este lunes en Jocotepec se espera que predomine un cielo parcialmente nublado, aunque con el transcurso de las horas se esperan momentos de claridad. Las probabilidades de lluvia se concentran en horas de la noche, y se espera que estos eventos sean de baja intensidad.En cuanto a temperatura, se prevé una máxima de 27° C, y una mínima de 17°.Durante el día se espera que predomine en Chapala una mezcla de nubes y claros a un cielo parcialmente nublado. En la noche es posible que se presente una lluvia acompañada de actividad eléctrica.Se espera una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 17°.Durante la mayor parte del día se espera un cielo parcialmente cubierto. A partir de las 17:00 horas existen probabilidades de lluvia, y por la noche es posible que se presente una tormenta con actividad eléctrica.Se estima una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 16°.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB