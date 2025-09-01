De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este lunes 1 de septiembre existen probabilidades de lluvias en algunas zonas de la Ribera de Chapala, especialmente en horas de la tarde y la noche.Según con Meteored, en Ajijic predominará un cielo parcialmente nublado, con la presencia ocasional de Sol. Durante la tarde y la noche existen probabilidades de que se presenten lluvias débiles.Se prevé una temperatura máxima de 23° C, y una mínima de 19°.Jocotepec despierta con un cielo parcialmente cubierto y, posteriormente, cuenta con probabilidad de tormenta eléctrica, entre las 14:00 y las 17:00 horas.Se estima que la temperatura máxima alcance los 25° C, y la mínima los 18°.Este lunes se espera que predomine una combinación de nubes y claros a un cielo parcialmente cubierto en la zona. La probabilidad de lluvia se concentra en horas de la tarde y la noche, aunque se espera que estos eventos sean de baja intensidad.Se prevé una temperatura máxima de 23° C, y una mínima de 18°En Ocotlán se prevé un cielo parcialmente cubierto durante las primeras horas de la mañana, y hay probabilidad de que llueva en horas de la tarde y la noche.En cuanto a temperatura, se espera una máxima de 26° C, y una mínima de 16°.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB