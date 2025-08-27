De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el monzón mexicano; la entrada de aire húmedo de ambos litorales; una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera; una vaguada en altura; un canal de baja presión y la onda tropical número 26 sobre el sur de México, traerán lluvias intensas —de 50 a 75 milímetros— en Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, y Ciudad de México. En Puerto Vallarta, por el momento, se registran episodios aislados de lluvia.

¿Lloverá hoy 26 de agosto en Puerto Vallarta?

En la ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá con nubes y claros; con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 23 km/h. Se prevén chubascos puntuales por la tarde, además de oleaje de hasta 2 metros en sus costas.

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

