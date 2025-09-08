Lunes, 08 de Septiembre 2025

Prevén tormentas eléctricas para la Ribera de Chapala

En su pronóstico de este lunes 8 de septiembre, el sitio especializado Meteored prevé lluvias con descargas eléctricas para la Ribera de Chapala

Por: El Informador

Conoce el pronóstico del tiempo para la Ribera de Chapala de este viernes 5 de septiembre. ESPECIAL

De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, la Ribera de Chapala arranca la semana con probabilidad de tormentas eléctricas durante la tarde y la noche.

Clima Ribera de Chapala HOY lunes 8 de septiembre

Ajijic

Las previsiones de Meteored indican que en Ajijic predominará durante la mañana y las primeras horas de la tarde una combinación de Sol y nubes. Avanzada la tarde y durante la noche es posible que se presenten tormentas con descargas eléctricas.

Hora Probabilidad de lluvia
17:00 60%
20:00 70%
23:00 70%

En cuanto a la temperatura, se prevé una máxima de 25° C, y una mínima de 18°.

Jocotepec

Jocotepec despierta con un cielo parcialmente cubierto, y posteriormente se espera una mezcla de nubes y claros. No se descarta la aparición de algún chubasco durante la mañana, aunque las probabilidades de lluvia se concentran especialmente en horas de la tarde y la noche. En ese momento, las precipitaciones podrían venir acompañadas de actividad eléctrica.

Hora Probabilidad de lluvia
12:00 30%
17:00 60%
20:00 60%
23:00 70%

Se estima una temperatura máxima de 28° C, y una mínima de 17°.

Chapala

Durante la mayor parte del día se espera una combinación de Sol y nubes en la Ribera de Chapala. Es posible que se presenten lluvias con descargas eléctricas durante la noche.

Hora Probabilidad de lluvia
17:00 50%
20:00 70%
23:00 70%

Se prevé una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 18°.

Ocotlán

En Ocotlán se espera la presencia de nubes con momentos de Sol durante la mayor parte del día. En la tarde es posible que se presenten lluvias con descargas eléctricas.

Hora Probabilidad de lluvia
17:00 70%
20:00 80%
23:00 60%

Se estima una temperatura máxima de 27° C, y una mínima de 17°.

