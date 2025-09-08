La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó en su boletín de la mañana que hoy lunes 8 de septiembre de 2025, se registran 15 grados en la Ciudad de México. Después del mediodía se prevé un ambiente caluroso, con cielo medio nublado a nublado, además de lluvias fuertes puntuales y chubascos que podrían estar acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo en horas de la tarde y la noche.

El documento indica que se prevén lluvias intensas en el poniente y centro de la CDMX, en un periodo que va de las 19:00 horas de hoy a la 01:00 del martes 9 de septiembre.

Para la capital del país se prevén temperaturas máximas de 26 grados Celsius y mínimas de 15, con una lluvia estimada de 15 a 29 mm.

La plataforma del climaThe Weather Channel, indica que las horas con mayor probabilidad de lluvia para la capital del país este lunes 8 de septiembre de 2025 son:

19:00 horas | 39% (chubascos)

20:00 horas | 44% (chubascos)

21:00 horas | 22% (nublado)

22:00 horas | 22% (nublado)

23:00 horas | 24% (nublado)

Es decir, el pico de mayor probabilidad de precipitación se concentra entre las 19:00 y 20:00 horas, cuando se esperan chubascos con hasta un 44% de posibilidad.

Pronóstico del SMN para el país y el Valle de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó en su reporte para hoy lunes 8 de septiembre que el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, junto con la inestabilidad atmosférica, generará lluvias intensas en Jalisco, muy fuertes en Michoacán, Colima, San Luis Potosí y Zacatecas; fuertes en Guerrero, Puebla, CDMX, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Aguascalientes; así como chubascos en Morelos, Tlaxcala y Guanajuato.

En su reporte por regiones, la dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que el clima en el Valle de México será de cielo medio nublado y ambiente fresco, frío en zonas altas con bancos de niebla. En las montañas del Estado de México las temperaturas mínimas serán menores a 5 grados.

Por la tarde, el ambiente será cálido a caluroso con lluvias fuertes y posibles granizadas en CDMX y el Estado de México.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF