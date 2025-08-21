Leagues Cup: cuánto dinero gana el campeón de la temporada 2025

La Leagues Cup fue un desastre para los equipos mexicanos, ya que los cuatro representantes de la Liga MX quedaron fuera en las semifinales.

Las semifinales de la Leagues Cup se disputarán exclusivamente entre equipos de la MLS, marcando un nuevo fracaso para la Liga MX, que en las tres ediciones oficiales del torneo solo ha logrado que un representante llegue a esta instancia: Monterrey, en 2023.

Así se jugarán las semifinales de la Leagues Cup:

Seattle Sounders vs. LA Galaxy

Dignity Health Sports Park, Carson, California

Miércoles 27 de agosto / 18:30 horas

Orlando City vs. Inter Miami

Chase Stadium, Fort Lauderdale, Florida

Miércoles 27 de agosto / 20:45 horas

Ambos partidos serán transmitidos a través de Apple TV, MLS Season Pass y Apple TV+.

¿Cuánto dinero gana el campeón de la Leagues Cup 2025

Si bien las cifras de la actual edición aún no han salido de manera oficial, se puede hacer una comparación con años anteriores. Por ejemplo, en 2024, la Leagues Cup repartió aproximadamente 40 millones de dólares en premios en su totalidad

Al contar con menos clubes en esta edición, cada participante podría obtener mayores ganancias. Con base en ediciones anteriores, el campeón de la Leagues Cup 2025 recibiría entre 1.5 y 2 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendría alrededor de 1 millón.

Además, cada equipo percibirá 100 mil dólares por partido disputado y un bono adicional de 50 mil dólares por triunfo. Finalmente, más allá de lo económico, los tres mejores equipos asegurarán un lugar en la Concachampions 2026.

Te puede interesar: Así se podrá ver gratis pelea de Marco Verde en la cartelera Canelo Álvarez vs Crawford

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS