Bienestar inicia censo de afectaciones por lluvias en cinco estados del país

Este lunes iniciará el censo casa por casa para evaluar los daños en vivienda, mobiliario, agricultura, ganadería, pesca y locales comerciales provocados por las intensas lluvias de la última semana en diferentes estados del país.

Asimismo, en esta jornada comenzará la entrega de los primeros apoyos económicos a las familias damnificadas, informó la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

De acuerdo con la secretaria, el operativo se realiza por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y contará con la participación de 600 brigadas integradas por 3 mil Servidores de la Nación, quienes recorrerán las zonas más afectadas, en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

"El censo se aplicará en todas las viviendas afectadas. Las y los servidores de la nación llenarán un formato con los datos personales, las pérdidas materiales, y los daños en vivienda, mobiliario, agricultura y ganadería", explicó la funcionaria.

Además, precisó que las familias censadas recibirán un cintillo de registro, el cual servirá como comprobante para recibir los apoyos. "Les pedimos que no lo pierdan, ya que será la referencia para las siguientes entregas", añadió.

Montiel Reyes indicó que esta misma semana comenzará la entrega de los primeros apoyos, principalmente para labores de limpieza y reconstrucción, mientras que los enseres domésticos —como refrigeradores, estufas, colchones, vajillas y ventiladores— serán entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Llegaremos a todas las comunidades, incluso aquellas que aún están incomunicadas. Si es necesario entrar a pie antes que los vehículos, lo haremos", aseguró la titular de Bienestar.

La funcionaria adelantó que visitará en los próximos días los estados de Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, en especial las zonas de Poza Rica y Álamo, que concentran la mayor cantidad de población afectada.

