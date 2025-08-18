Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el monzón mexicano en el noroeste; el ingreso de humedad de ambos litorales, canales de baja presión sobre la Mesa Central, el occidente y sureste; la onda tropical número 23 al sur de las costas de Colima y Michoacán; y la aproximación de la onda tropical número 24 a la península de Yucatán, traerán lluvias fuertes —de 50 a 75 mm— en Jalisco.Por otro lado, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG dio a conocer que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias de débiles a fuertes hacia el sur y occidente del territorioEl día de hoy, lunes 18 de agosto en el Área Metropolitana de Guadalajara, durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá parcialmente nublado.Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén cielos parcialmente nubosos, nubes y claros, asimismo lluvia débil esta noche. De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 20 grados centígrados y máximas de 23 grados centígrados esta noche en Guadalajara.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS