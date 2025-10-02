Inapam: ¿Qué consultorios dentales tienen descuento en Guadalajara?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es el organismo público encargado de favorecer al bienestar de las personas de la tercera edad a través de la Credencial del Inapam, desde la cual se puede acceder a importantes descuentos gracias a su Directorio de Beneficios, actualizado año a año. Si radicas en Guadalajara y te interesa checar tu salud dental, te presentamos la lista de los consultorios dentales con hasta 30% de descuento presentando tu tarjeta del Inapam.Costear un tratamiento dental suma, por lo menos, varios miles de pesos al mes, pues la salud dental se caracteriza por ser una de las más inaccesibles a nivel económico.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO