Inapam: ¿Qué consultorios dentales tienen descuento en Guadalajara?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es el organismo público encargado de favorecer al bienestar de las personas de la tercera edad a través de la Credencial del Inapam, desde la cual se puede acceder a importantes descuentos gracias a su Directorio de Beneficios, actualizado año a año. Si radicas en Guadalajara y te interesa checar tu salud dental, te presentamos la lista de los consultorios dentales con hasta 30% de descuento presentando tu tarjeta del Inapam.

Costear un tratamiento dental suma, por lo menos, varios miles de pesos al mes, pues la salud dental se caracteriza por ser una de las más inaccesibles a nivel económico.

Consultorios dentales con descuentos del Inapam en Guadalajara

El consultorio dental “Guillermo Ramón Ramírez Allende”, ubicado en la Colonia Centro, local #13-A, ofrece el 10% de descuento a los tarjetahabientes. El consultorio dental “Morelos”, ubicado en la Colonia Centro # 695-5, ofrece el 10% de descuento a los tarjetahabientes. El consultorio dental “13 de Octubre”, con ubicación en la Colonia Centro, ofrece el 15% de descuento. El consultorio dental “Olga Ruth Zelaya Zaragoza”, situado en la Colonia Centro #58-A, cuenta con el 15% de descuento para los adultos mayores. El consultorio dental "Clara Angélica Galindo", situado en la calle Francisco I Madero #2, ofrece hasta el 10% y el 15% de descuento. El consultorio dental “María de la Luz”, en la calle Emiliano Zapata #26B, ofrece también hasta el 20% y el 30% de descuento a los tarjetahabientes.

AO

