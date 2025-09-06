Sábado, 06 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Llegará fuerte lluvia a Guadalajara; este es el pronóstico por la tarde

Todo indica que este fin de semana la ciudad tapatía se anegará en agua

Por: Ámbar Orozco

Durante la mayor parte de la tarde, el cielo en Guadalajara permanecerá semicubierto y con lluvia. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Durante la mayor parte de la tarde, el cielo en Guadalajara permanecerá semicubierto y con lluvia. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), debido a los desprendimientos nubosos de "Lorena"; y el desplazamiento de la onda tropical número 30 sobre el occidente del país, se esperan lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Además, se prevé que dicha onda tropical continúe avanzando hacia el oeste, alejándose del territorio mexicano. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se espera la precipitación de fuerte lluvia eléctrica por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá semicubierto; las temperaturas oscilarán en torno a los 27 y 15 grados centígrados, y el viento Oeste correrá a una velocidad de hasta 27 km/h.

Mira: Estas son las principales causas de muerte en México, según el Inegi

¿A qué hora lloverá este 6 de septiembre en Guadalajara?

En la urbe tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored y The Weather Channel, se registra fuerte caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 2.5 mm— en el 60% de su región en las siguientes horas:

06:00 PM Lluvia (40%) Acumulación de agua de 0.2 mm
07:00 a 08:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 2.3 mm

Lee: Sentencian a sujeto que abusaba de su sobrino en Guadalajara

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones