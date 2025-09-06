De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), debido a los desprendimientos nubosos de "Lorena"; y el desplazamiento de la onda tropical número 30 sobre el occidente del país, se esperan lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Además, se prevé que dicha onda tropical continúe avanzando hacia el oeste, alejándose del territorio mexicano. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se espera la precipitación de fuerte lluvia eléctrica por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá semicubierto; las temperaturas oscilarán en torno a los 27 y 15 grados centígrados, y el viento Oeste correrá a una velocidad de hasta 27 km/h.

¿A qué hora lloverá este 6 de septiembre en Guadalajara?

En la urbe tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored y The Weather Channel, se registra fuerte caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 2.5 mm— en el 60% de su región en las siguientes horas:

06:00 PM Lluvia (40%) Acumulación de agua de 0.2 mm 07:00 a 08:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 2.3 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

AO

