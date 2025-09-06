TODO lo que debes saber sobre el Día de la Torta Ahogada

Septiembre es el mes para celebrar la identidad mexicana y exaltar aquello que nos distingue en el mundo y, en ese contexto, en Guadalajara, existe un día dedicado a celebrar uno de sus platillos emblemáticos: la torta ahogada.

Así es. Este fin de semana, el Centro Histórico de Guadalajara se prepara para celebrar a uno de los platillos más icónicos de la cocina jalisciense: la torta ahogada.

Y hoy te compartimos los detalles para que no te pierdas el Día de la Torta Ahogada.

¡En Guadalajara, obvio! Este domingo 07 de septiembre el Paseo Fray Antonio Alcalde se llenará de vida para celebrar a uno de los platillos más emblemáticos de Guadalajara.

Este año se llevará a cabo días antes del festejo habitual, el 10 de septiembre, para que muchas más personas puedan disfrutar de la celebración.

Además, tendrás que prepárate para una larga jornada de festejos pues la celebración empieza a las 09:30 horas y no te vas querer perder ni un sólo segundo.

Primero que nada, habrá tortas ahogadas, pero no sólo en lo que respecta a vendimia, sino gratuitas. ¡Así es! Se van a regalar tortas ahogadas a los asistentes, así que asegúrate de llegar temprano.

Desde luego, el festejo por el Día de la Torta Ahogada estará acompañado de música en vivo y hasta concursos.

Se premiarán salsas y tortas en un escenario en el que la creatividad y el sabor lo son todo; ¡No te lo puedes perder!

Como muchas otras celebraciones culinarias, el Día de la Torta Ahogada comenzó como un encuentro que buscada difundir parte de la tradición gastronómica tapatía.

Sin embargo, con el tiempo evolucionó hasta lo que es hoy en día: una mega celebración para uno de los platillos ejemplo de la identidad jalisciense y de los más emblemáticos de toda la cocina callejera mexicana.

