El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la depresión tropical "Ivo" se aleja de México.Este lunes 11 de agosto, el SMN compartió que el centro de la depresión tropical "Ivo", se localiza al oeste de la península de Baja California. Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para territorio nacional.En su distancia al lugar más cercano, el fenómeno natural se localiza a 900 km al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.Su desplazamiento actual es hacia el oeste-noroeste (295°) a 17 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h.El sistema no representa peligro para territorio nacional.En la cuenca del océano Pacífico se esperan entre 16 y 20 ciclones tropicales para esta temporada. Hasta ahora, se han formado cinco tormentas tropicales y cuatro huracanes. El próximo en formarse llevaría por nombre "Juliette".Con información del Servicio Meteorológico Nacional