El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la depresión tropical "Ivo" se aleja de México .

Este lunes 11 de agosto, el SMN compartió que el centro de la depresión tropical "Ivo", se localiza al oeste de la península de Baja California. Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para territorio nacional .

En su distancia al lugar más cercano, el fenómeno natural se localiza a 900 km al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Su desplazamiento actual es hacia el oeste-noroeste (295°) a 17 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h.

El sistema no representa peligro para territorio nacional.

En la cuenca del océano Pacífico se esperan entre 16 y 20 ciclones tropicales para esta temporada. Hasta ahora, se han formado cinco tormentas tropicales y cuatro huracanes. El próximo en formarse llevaría por nombre "Juliette".

