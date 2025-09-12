La Secretaría de Salud de la Ciudad de México aclaró este viernes 12 de septiembre que cometió un error al incluir en la lista de fallecidos a Alicia Matías Teodoro, la mujer de 53 años que se convirtió en símbolo de valentía al proteger con su cuerpo a su nieta durante la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. La dependencia explicó que la señora se encuentra con vida, aunque en estado de salud grave, y recibe atención médica integral y especializada en un hospital de la capital.

En un comunicado oficial, la Secretaría de Salud lamentó lo ocurrido y ofreció disculpas a la familia por la confusión. Además, aseguró que ya revisan sus protocolos internos de verificación para evitar que una situación similar vuelva a repetirse, reforzando la certeza de la información que se brinda a la ciudadanía.

Lo que se sabe sobre Alicia Matías Teodoro, la abuelita que protegió a su nieta durante la explosión en Iztapalapa

El grave accidente ocurrió la tarde del miércoles 10 de septiembre, cuando un camión cisterna con 49 mil 500 litros de gas LP volcó en una autopista de la Ciudad de México, provocando una fuerte explosión e incendio que alcanzó a decenas de automóviles y personas que circulaban por la zona. De acuerdo con las autoridades, el saldo preliminar fue de varias personas fallecidas y decenas de heridos.

En videos difundidos en redes sociales se aprecia el momento de la explosión y las escenas posteriores, con vehículos en llamas y personas lesionadas buscando auxilio. Entre ellas se encontraba la señora Alicia Matías Teodoro, que como todos los días laboraba como checadora del transporte público; en medio del siniestro, ella cubrió con su cuerpo a su nieta de dos años, Jazmín, para protegerla del fuego. Testigos relataron que, a pesar de sus graves heridas, logró llevar a la menor hasta un policía que las auxilió.

La hija de Alicia confirmó que la mujer presenta quemaduras en el 90% de su cuerpo, lo que la mantiene en estado crítico. La historia ha conmovido a los usuarios de redes sociales tras difundirse el video.

Sobre la explosión en Iztapalapa

La Fiscalía de la Ciudad de México informó ayer jueves que ya investiga lo ocurrido. Según los primeros reportes, la volcadura del camión cisterna derivó en una explosión de gran magnitud. Las autoridades trabajan en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para determinar si la empresa responsable cumplía con las regulaciones correspondientes en el transporte de gas LP.

FACEBOOK

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF