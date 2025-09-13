El 2025 ha sido considerado por muchos como uno de los años con mejor clima, al menos en los últimos años. Entre mayo y julio, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) registró temperaturas que no rebasaron los 35 grados; no obstante, la ausencia de los fenómenos de "El Niño" y "La Niña" permitió que en los meses recientes se presenten lluvias abundantes, generando un ambiente más fresco y el reverdecimiento del territorio nacional. A media semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico de frentes fríos para esta temporada, lo que lleva a preguntarse: ¿cuándo comenzará el descenso de temperaturas en la ciudad con la llegada del otoño y lo anunciado?

De acuerdo con registros de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el clima Jalisco es de tipo templado, con características semisecas y semihúmedas, y con lluvias concentradas principalmente en verano. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que las temperaturas más elevadas suelen presentarse entre abril y junio, cuando los termómetros superan con facilidad los 30 grados.

En contraste, la temporada más fría en el estado se vive al inicio de cada año. Sin embargo, el descenso de las temperaturas comienza desde semanas antes, con la llegada de los frentes fríos y se acentúa de manera especial tras el arranque del invierno.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica que un frente frío se forma cuando una masa de aire frío avanza y choca con una masa de aire cálido. Debido a que el aire frío es más denso, se desliza como una cuña por debajo del aire caliente, generando movimiento e inestabilidad en la atmósfera de la región.

Este fenómeno provoca una serie de efectos característicos: descenso de las temperaturas, heladas, vientos intensos, incremento en la nubosidad, lluvias y, en las zonas costeras, oleaje elevado.

En México, la temporada de frentes fríos se presenta de septiembre a mayo, aunque en algunos casos puede adelantarse o prolongarse un poco más. Cada año se registran en promedio alrededor de 50 de estos sistemas, la mayoría durante los meses de invierno, con una duración que suele variar entre tres y siete días, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En el caso de Jalisco y su capital, Guadalajara, el descenso de temperaturas comienza a notarse hacia mediados del otoño, generalmente a finales de noviembre. Aunque varios frentes fríos llegan al estado desde el inicio de la temporada, enero es tradicionalmente el mes más frío del año.

Sobre los frentes fríos que se esperan esta temporada

Según el desglose mensual presentado por el SMN el pasado miércoles, el mayor número de frentes fríos se registrará en diciembre de 2025 con 7 sistemas. En contraste, mayo de 2026 será el mes con menor actividad, con solo 3 eventos. La lista de lo proyectado quedó de esta manera:

Mes, año | Cantidad de frentes fríos

Septiembre 2025 | 5

Octubre 2025 | 5

Noviembre 2025 | 6

Diciembre 2025 | 7

Enero 2026 | 6

Febrero 2026 | 5

Marzo 2026 | 6

Abril 2026 | 5

Mayo 2026 | 3

Este año, el invierno en el hemisferio norte comenzará el 21 de diciembre y concluirá el 20 de marzo de 2026.

