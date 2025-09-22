Un sujeto fue trasladado de Michoacán a Jalisco luego de que se le buscara como probable responsable de la muerte de una adolescente de 16 años, registrada el pasado 17 de septiembre en Tlajomulco de Zúñiga.

La captura de Salvador "N" se logró tras la colaboración entre las Fiscalías de Jalisco y Michoacán. El pasado 20 de septiembre se logró cumplimentar una orden de aprehensión en su contra obtenida a través del Juez Segundo de Control Especializado en Materia Penal del Primer Distrito del Estado de Jalisco.

Las pesquisas realizadas por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, colocan a Salvador "N" como responsable de una agresión ocurrida el pasado 17 de septiembre al interior de una finca ubicada en el fraccionamiento Los Encinos, dentro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Las investigaciones permitieron identificar al posible agresor y ubicarlo en el municipio de Coahuayana de Hidalgo, Estado de Michoacán, donde fue detenido. Momentos antes de su detención, el sujeto intentó autolesionarse en cuello y muñecas.

Luego de la detención, se solicitó el traslado del sujeto de dicha ubicación a Jalisco a través de la Fiscalía Regional Coahuayana de Hidalgo, Estado de Michoacán, donde fue detenido. La resolución fue implementar un traslado aéreo de un estado a otro a través de helicóptero.

Salvador “N” fue entregado a las autoridades de Jalisco, donde quedó a disposición del Juez que lo requería. Ahí se resolverá su situación jurídica dentro de 144 horas. Hasta que esto suceda, se le fijó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, para asegurar el desarrollo de la investigación.

OB