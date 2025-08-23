De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el monzón mexicano en el noroeste; la entrada de aire húmedo de ambos océanos; canales de baja presión; la onda tropical número 24 con probabilidad para desarrollo ciclónico, sobre el sur y occidente; y la onda número 25 que se aproximará al sur de la península de Yucatán: traerán lluvias intensas —de 75 a 150 milímetros— en regiones del centro y el sur de Sinaloa, el centro y el oeste de Jalisco, el oeste y este de Oaxaca y el oeste y sur de Chiapas. En Puerto Vallarta, se espera caída de lluvia en horas de la tarde.

¿Lloverá hoy 23 de agosto en Puerto Vallarta?

En la ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá mayoritariamente soleado; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 20 km/h. Se prevé lluvia, con una acumulación de agua de 3.9 milímetros, en el 80% de su región.

03:00 a 04:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 0.9 mm 05:00 a 06:00 PM Lluvia (100%) Acumulación de agua de 0.2 mm 07:00 a 08:00 PM Lluvia (80%) Acumulación de agua de 0.2 mm 09:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.2 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias de moderadas a fuertes a lo ancho de su territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

