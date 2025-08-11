La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) informó e su boletín matutino que hoy lunes 11 de agosto de 2025 se espera un ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado, así como lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. ¿A qué hora serán?

El pronóstico de la SGIRPC indica que las precipitaciones se presentarán entre las 15:00 y las 22:00 horas, con acumulados de entre 30 y 60 milímetros. Los vientos serán variables de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15 grados Celsius y una máxima de 25.

Según el pronóstico de The Weather Channel para este lunes 11 de agosto en la Ciudad de México, las horas con mayor probabilidad de lluvia son:

16:00 horas | Tormentas eléctricas, 86% de probabilidad

17:00 horas | Tormentas eléctricas, 87% de probabilidad (la más alta del día)

18:00 horas | Tormentas eléctricas, 81% de probabilidad

19:00 horas | Tormentas eléctricas, 73% de probabilidad

El periodo más crítico, según esta plataforma del clima, se ubica entre las 16:00 y las 19:00 horas, con lluvias intensas y actividad eléctrica, seguido de chubascos intermitentes hasta las 23:00 horas.

La SGIRPC recomienda a la población mantenerse informada a través de los avisos del Sistema de Alerta Temprana y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas y granizo.

X / @SGIRPC_CDMX

El clima de hoy en el Valle de México

En su reporte para este día, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indica que para el Valle de México se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día; ambiente fresco, siendo frío y con bancos de niebla en zonas altas, y frío con temperaturas menores a 5 grados en zonas montañosas del Estado de México durante la mañana. Para la tarde, ambiente cálido, siendo templado en zonas altas; hay probabilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Estado de México, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes en CDMX.

La temperatura mínima para la ciudad de Toluca, EdoMex, se prevé de 6 a 8 grados Celsius y máxima de 20 a 22 grados.

*Con información de la SGIRPC, Conagua y The Weather Channel

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF