El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) refirió que una vaguada en altura que se extiende desde el noreste y hasta el occidente; junto al ingreso de humedad de ambos océanos y canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, Mesa Central y el sureste del país; traerán lluvias puntuales muy fuertes, con una acumulación de agua de 50 a 75 milímetros en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche y Yucatán. Dentro de la Ciudad de México ( CDMX) hay gran probabilidad de tormenta a la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en la CDMX permanecerá con nubes y claros; las temperaturas oscilarán en torno a los 24 y a los 12 grados centígrados, y el viento Sur alcanzará una velocidad de hasta 27 km/h.

¿A qué hora lloverá este 11 de agosto en Ciudad de México?

En la enorme CDMX, y de acuerdo con la cadena meteorológica Meteored, se registra la probabilidad de tormenta —con una acumulación de agua de 2.8 mm— en el 70% de su región.

03:00 a 04:00 PM 21 °C Tormenta (70%) 05:00 PM 20 °C Tormenta (60%) 06:00 PM 19 °C Lluvia (60%) 07:00 y 09:00 PM 16 °C Tormenta (90%)

Por otro lado, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco tendrá, sobre todo, lluvias puntuales en regiones de Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula.

