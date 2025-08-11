Las lluvias se presentarán en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) el martes 12 de agosto. Aquí los detalles del pronóstico del clima:

Meteored prevé para Guadalajara el martes 12 de agosto principalmente cielos nubosos . Las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 28 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 hora. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de norte, con rachas que podrán llegar hasta 30 km/h por la tarde.

La probabilidad de lluvia para Guadalajara el martes es del 80 por ciento, pero se vuelve más preponderante por la tarde noche .

Lluvia para Guadalajara el martes 12 de agosto

08:00 Horas Niebla 17 °C 11:00 Horas Nubes y claros 23 °C 14:00 Horas Nubes y claros 27 °C 17:00 Horas 60% de probabilidad de lluvia (Tormenta) 25 °C 20:00 Horas 30% de probabilidad de lluvia (Lluvia débil) 20 °C

El resto de la semana tiene también pronóstico de lluvia, pero es más alta este jueves . Las condiciones meteorológicas pueden variar conforme avanza la semana.

Pronóstico del clima del martes 12 al jueves 14 de agosto de 2025

El martes, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura extendida sobre el noreste del país, divergencia y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, además del sur la República Mexicana, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Otra vaguada en altura en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región, incluyendo la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Durante el miércoles y jueves, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el sureste mexicano, en interacción con una vaguada en altura que se desplazará sobre el noreste, oriente, centro y sur del territorio nacional, divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, así como en la península de Yucatán.

En el periodo de pronóstico:

El monzón mexicano y divergencia mantendrán la probabilidad lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste del territorio nacional, así como lluvias aisladas en la península de Baja California.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (sur) y Baja California Sur. Se prevé que la onda de calor finalice en Nuevo León y Tamaulipas a partir del viernes.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

