Estas son las calles cerradas hoy en CDMX por inundaciones; alternativas viales

Durante la tarde-noche de este pasado 10 de agosto, se registraron lluvias torrenciales —con una acumulación de hasta 70 mm— en diferentes puntos de la Ciudad de México (CDMX), mismas que ocasionaron numerosas afectaciones, tales como encharcamientos, árboles caídos y avenidas inundadas. Tan solo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) las actividades tuvieron que ser reanudadas hasta la madrugada tras el retraso de varios vuelos debido a las condiciones climáticas.Por ejemplo, en alcaldías como la de Cuauhtémoc, el agua inundó locales, y provocó que decenas de automovilistas se quedaran varados. Ahora, a pesar de que las autoridades capitalinas han llevado a cabo labores de desazolve desde la mañana de este lunes, siguen extremando a tomar medidas.Por su parte, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México —OVIAL CDMX— puntualizó que debido a los encharcamientos del Eje 1 Norte —situado entre el Eje 3 Oriente y el Circuito Interior— no hay paso vehicular. Además, dentro del Circuito Interior de bajo puente vehicular, en la Av. Francisco Morazán, también se llevan a cabo labores de limpieza del drenaje.A las 10:44 de la mañana se reportó lo siguiente:OVIAL CDMX reitera tomar precauciones ante las inundaciones que dejaron las lluvias del pasado domingo.