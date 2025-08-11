Estas son las calles cerradas hoy en CDMX por inundaciones; alternativas viales

Durante la tarde-noche de este pasado 10 de agosto, se registraron lluvias torrenciales —con una acumulación de hasta 70 mm— en diferentes puntos de la Ciudad de México (CDMX), mismas que ocasionaron numerosas afectaciones, tales como encharcamientos, árboles caídos y avenidas inundadas. Tan solo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) las actividades tuvieron que ser reanudadas hasta la madrugada tras el retraso de varios vuelos debido a las condiciones climáticas.

Por ejemplo, en alcaldías como la de Cuauhtémoc, el agua inundó locales, y provocó que decenas de automovilistas se quedaran varados. Ahora, a pesar de que las autoridades capitalinas han llevado a cabo labores de desazolve desde la mañana de este lunes, siguen extremando a tomar medidas.

Por su parte, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México —OVIAL CDMX— puntualizó que debido a los encharcamientos del Eje 1 Norte —situado entre el Eje 3 Oriente y el Circuito Interior— no hay paso vehicular. Además, dentro del Circuito Interior de bajo puente vehicular, en la Av. Francisco Morazán, también se llevan a cabo labores de limpieza del drenaje.

Estas son las calles afectadas en la CDMX y sus alternativas viales

En las inmediaciones del AICM se encuentran trabajando tras las lluvias, es por ello, que OVIAL CDMX recomienda usar como rutas alternas la Calzada Ignacio Zaragoza, Eje 3 Oriente y Avenida Tahel.

Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco; en el sitio trabajan servicios de emergencia, la alternativa vial es el Eje 3 Sur.

En la alcaldía Venustiano Carranza servicios de emergencia trabajan en Fuerza Aérea Mexicana y Asistencia Pública, en la colonia Federal.

En la Avenida 8 y Circuito Interior en la alcaldía Venustiano Carranza, un camión se quedó varado en medio de una inundación.

Hay cierre de carriles en la Avenida Gran Canal del Desagüe entre Puerto Málaga y Eje 3 Norte. La Alternativa vial es Eduardo Molina.

A las 10:44 de la mañana se reportó lo siguiente:

Continúa cerrado el Circuito Interior Río Churubusco y Eje 1 Norte.

OVIAL CDMX reitera tomar precauciones ante las inundaciones que dejaron las lluvias del pasado domingo.

AO

