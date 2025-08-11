El crimen organizado en Michoacán mantiene la ola de violencia en la frontera con Jalisco, especialmente en el castigado poblado de Tepalcatepec. Estos son los detalles del más reciente ataque.

Al menos medio centenar de sujetos fuertemente armados del Cártel Nueva Generación (CNG) atacaron a tiros y con explosivos la localidad de Las Mesas del Terrenate, municipio de Tepalcatepec, Michoacán .

El informe señala que el comando arribó a la parte alta de esa zona serrana ubicada en el vértice que hacen los municipios de Tepalcatepec, Aguililla y Coalcomán .

Una vez en lo alto, la célula delictiva perpetró el ataque hacia la comunidad con fusiles de asalto, ametralladoras y explosivos lanzados desde drones.

El reporte indica que para evitar el avance de ese cártel y proteger a las familias, los pobladores repelieron la ofensiva criminal, lo que desencadenó un enfrentamiento .

Las autoridades locales reportaron que el ataque se extendió a cerca de una hora, hasta que los habitantes y guardias comunitarias frenaron la agresión e hicieron retroceder a esa organización criminal.

Pobladores de los alrededores se dijeron en alerta máxima ante cualquier otro intento del CNG de hacer avanzar a sus tropas con ataques armados y con explosivos.

Apenas el pasado 18 de julio, ese mismo cártel atacó durante tres días la cabecera municipal de Tepalcatepec; embates delictivos que tuvieron que contener, la Policía Municipal y los habitantes.

Un mes antes, el 17 de junio, la presidenta municipal de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza Mendoza, y su esposo, Ulises Sánchez Ochoa, fueron asesinados a tiros afuera de su domicilio, en un crimen que se adjudicó el mismo CJNG.

El doble homicidio se registró luego de casi una semana de ataques armados y también con explosivos perpetrados por esa organización criminal.

