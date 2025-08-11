La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió este sábado la Alerta Púrpura para una de las alcaldías en Ciudad de México, el nivel más alto de la Red de Alerta Temprana, por pronósticos de lluvias extremas que superan los 70 milímetros en menos de 24 horas. La medida busca prevenir daños graves a la población e infraestructura.

La tarde del 10 de agosto, la SGIRPC informó que la alcaldía Cuauhtémoc entraba en Alerta Púrpura, la categoría más alta de advertencia meteorológica en la Ciudad de México. El pronóstico incluía lluvias extremadamente intensas, acompañadas de granizadas severas, ráfagas de viento y posibles tormentas eléctricas.

La previsión superaba los 70 milímetros de acumulación pluvial en menos de 24 horas, un volumen suficiente para provocar inundaciones graves, deslaves y daños significativos a la infraestructura.

¿Qué implica la Alerta Púrpura?

De acuerdo con la SGIRPC, la Alerta Púrpura es un protocolo que se activa únicamente en situaciones hidrometeorológicas de riesgo extremo. No solo significa que lloverá con gran intensidad, sino que existe un potencial destructivo alto debido a la combinación de factores como granizo de gran tamaño, vientos violentos y persistencia de tormentas.

Este nivel supera a las alertas Amarilla, Naranja y Roja, que contemplan lluvias de menor intensidad o menor riesgo de afectaciones.

Las claves preventivas ante una Alerta Púrpura

La SGIRPC y el Gobierno de la Ciudad de México emitieron recomendaciones para disminuir riesgos durante la Alerta Púrpura:

Evitar transitar por calles inundadas o caminos con corrientes de agua.

No cruzar zonas propensas a deslaves.

Retirar macetas, lonas, anuncios y objetos que puedan caer con el viento.

Limpiar coladeras para evitar taponamientos.

No subir a azoteas, andamios ni acercarse a cables eléctricos.

Guardar documentos importantes en bolsas herméticas.

Desconectar aparatos eléctricos durante la tormenta.

Evacuar si se vive en áreas identificadas como de alto riesgo.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911, al Locatel (555 658 1111) o directamente a la SGIRPC (555 683 2222).

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

