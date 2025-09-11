De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la zona de baja presión con probabilidad de convertirse en ciclón tropical que se desplazará al sur de Guerrero; un canal de baja presión que se extenderá desde el occidente hasta el centro del país; y canales de baja presión, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en el sureste de Jalisco, Colima, el noroeste de Michoacán, el centro y la costa de Guerrero. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se espera la caída de lluvia eléctrica para este viernes 12 de septiembre.

Así será el clima este 12 de septiembre en Guadalajara

De acuerdo con la cadena Meteored, en la caótica ciudad de Guadalajara, el cielo permanecerá con intervalos nubosos; temperaturas que oscilarán de los 27 a los 16 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 36 km/h.

Asimismo, la tormenta eléctrica podría cubrir hasta un 80% de la región de Guadalajara —con una acumulación de agua de 5.1 mm— en horas de la tarde-noche. El tiempo más propenso a que se presente la lluvia será:

11:00 a 01:00 PM Lluvia (90%) Acumulación de agua de 0.5 mm 05:00 a 06:00 PM Tormenta (90%) Acumulación de agua de 5.2 mm 08:00 a 09:00 PM Lluvia (90%) Acumulación de agua de 0.7 mm 10:00 a 11:00 PM Lluvia (80%) Acumulación de agua de 1.4 mm 12:00 AM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.3 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que, para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias con actividad eléctrica al centro, sur, oriente y occidente del territorio.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, el IAM y Meteored.

