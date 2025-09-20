El partido Santos vs San Luis será el único duelo del tercer día de actividad de la Jornada 9 (J9) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Aquí te compartimos el horario, los canales de transmisión y cómo llegan ambos equipos a este enfrentamiento.

Santos Laguna se enfrentará el domingo a los potosinos en un duelo que promete estar lleno de intensidad. El equipo albiverde busca mantenerse en la pelea dentro de un torneo que ya ha llegado a la mitad de su fase regular. Por su parte, el Atlético de San Luis también lucha por acercarse a la zona de clasificación.

Santos logró sumar un punto en su último encuentro, colocándose en la posición 12 con 7 unidades, superando por diferencia de goles al conjunto potosino, que ocupa el lugar 13 tras empatar con Xolos, quedando ambos con 7 puntos.

En caso de que Chivas no consiga la victoria, los laguneros podrían tener la oportunidad de acercarse aún más a los puestos de clasificación.

Por otro lado, San Luis tiene el mismo objetivo que Santos, bajo la dirección técnica de Guillermo Abascal, quien sigue moviendo sus piezas en busca de un once que le dé estabilidad. Sin embargo, al igual que los laguneros, no ha logrado encontrar regularidad, y los resultados reflejan esa situación.

El partido de la J9 del Apertura 2025 se disputará este domingo 21 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio TSM de Torreón, Coahuila. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J9 Santos vs San Luis

