La Perla Tapatía es uno de los principales lugares turísticos en el país, ideal para visitar sus emblemáticos monumentos, museos, atracciones y más; además de ello, la gastronomía es una de las joyas culinarias que se pueden disfrutar. Desde un delicioso café acompañado de un omelette en la Colonia Americana, hasta unos deliciosos chilaquiles.

A continuación, te presentamos una lista de los mejores lugares para desayunar en Guadalajara, de acuerdo con las recomendaciones de Google; con variedad de precios y platillos para todos los gustos.

¿Qué desayunar en Guadalajara? Según recomendaciones de Google

Cachito Mio Gdl

4.8 Estrellas de calificación

Ubicación: C. Colonias 470, Col Americana, Americana, 44160 Guadalajara, Jal.

Amorosocafé

4.7 estrellas de calificación

Ubicación: Diag. Golfo de Cortés 4139, Monraz, 44670 Guadalajara, Jal.

Piloncillo Cocina & Café

4.7 Estrella de calificación

Ubicación: Av. Fray Antonio Alcalde 600, Centro Barranquitas, 44280 Guadalajara, Jal.

Piggy Back

4.7 estrellas de calificación

Ubicación: Progreso 537, Col Americana, Americana, 44150 Guadalajara, Jal.

Romea

4.6 Estrella de calificación

Ubicación: C. José María Morelos 1360, Col Americana, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal.

La esquina del chef

4.6 Estrella de calificación

Ubicación: C. Pavo 481, Mexicaltzingo, 44100 Guadalajara, Jal.

Kasa Sol Desayunos

4.5 Estrella de calificación

Ubicación: C. Justicia 625b, La Esperanza (La Federacha ), 44300 Guadalajara, Jal.

La Antigua Waffles

4.5 Estrella de calificación

Ubicación: Av. Fray Antonio Alcalde 118, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal.

Si no sabes qué hacer este domingo, no te preocupes, pues estos lugares para desayunar en Guadalajara pueden ser una buena opción para disfrutar con tus amigos o familia.

AS