Clemente Castañeda: “Jalisco es más importante que cualquier aspiración”

Ante los desencuentros entre la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano (MC) y el grupo que encabeza el gobernador de Jalisco, el senador jalisciense, Clemente Castañeda, hace un llamado a la unidad y dejar de lado aspiraciones personales.

En entrevista para este medio, el legislador federal sostuvo que el grupo que se encuentra en Jalisco es indispensable para formar un bloque sólido ante otras opciones partidistas.

“Que Jalisco es más importante que cualquier aspiración personal, que el movimiento de Jalisco tiene que entender el momento histórico en el que está el país y en el que está nuestro Estado y entender que todas y todos los integrantes de este movimiento somos importantes, diría yo, indispensables para que Jalisco pueda seguir siendo un bloque sólido frente a la amenaza que representan opciones como Morena”.

Durante su informe de actividades llevado a cabo el pasado viernes, el senador de la República, Clemente Castañeda, reiteró sus intenciones de ser el candidato de MC a la gubernatura de Jalisco; para ello, consideró que está haciendo una labor de conciliación de todas las expresiones dentro del partido.

“A mí no me toca poner esos porcentajes, yo estoy haciendo un esfuerzo por conciliar a las distintas expresiones que existen al interior de MC de Jalisco y espero ser factor de construcción y de unidad, esa ha sido mi labor durante todos estos años y en esta ocasión, no será la excepción. Si yo logro concretar esa unidad, si logro generar un gran acuerdo de las distintas expresiones, seguramente tendré extraordinarias condiciones para ser el primer candidato y, si se puede, gobernador”.

El legislador federal en la Cámara Alta evitó opinar sobre las posibilidades reales que tiene para ser el candidato a la gubernatura, aunque sí insistió en el llamado a la unidad porque “tendremos condiciones para refrendar la confianza que nos han dado los jaliscienses desde hace, prácticamente, una década”.

Durante su informe de actividades, el senador pidió un reconocimiento para los otros aspirantes a la gubernatura por parte de MC: Pablo Lemus, Alberto Esquer o Verónica Delgadillo, de quienes manifestó que espera ser su compañero de partido por más tiempo.

Castañeda descartó tener alguna alternativa en caso de no ser elegido como candidato a gobernador y aseguró que buscará concentrarse en su labor como senador.

“No tengo en este momento un plan b, estoy concentrado en mi labor como senador, que esa no la puedo y no la debo descuidar, me parece fundamental seguir activo en el Senado junto al bloque de contención para evitar que se le haga más daño a México y cuando vengan los tiempos oficiales, me concentraré en la precampaña o la eventual campaña a gobernador”.

Ante la inasistencia de Dante Delgado, dirigente nacional del partido, a su informe de actividades, Castañeda dijo estar agradecido por el tiempo que ha estado en MC.

“Absolutamente nada, yo sigo manteniendo la misma posición que he mantenido durante todo este tiempo, de mucho reconocimiento y agradecimiento a MC. A final de cuentas, pues era un informe de Jalisco para los jaliscienses, a mí quien me interesa fundamentalmente que esté y me acompañe, que esté enterado de mis actividades son los jaliscienses, para ellos es el mensaje”.