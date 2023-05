Diferentes políticos de Jalisco se reunieron en el hotel Holiday Inn Guadalajara para respaldar a Claudia Sheinbaum como la principal candidata de Morena a la presidencia, ya que las encuestas a nivel nacional sigue en tendencia a su favor, y que la convocatoria fue de forma civil.

Y también aseguraron que las pintas en bardas con la leyenda #EsClaudia son de ciudadanos, que no están incurriendo en ningún delito electoral. Entre los presentes estuvo la regidora Marta Arizmendi, regidora de Tonalá; María Padilla, diputada local; Ernesto Palacios; José Amado Orihuela Trejo, coordinador nacional de cañeros, Alfonso Ramírez Cuellar, ex diputado federal y presidente interino de Morena en 2020 y Laura Imelda Pérez Segura, diputada federal de Morena.

EL INFORMADOR/E. Gómez

Alfonso Ramírez detalló que Sheinbaum está en la cabeza de las encuestas.“Ya tenemos siete meses consecutivos dónde Claudia sale arriba de las preferencias en las encuestas, para convertirse en la candidata y participar en la contienda del primer domingo de junio de 2024 que será la contienda presidencial, ya estamos a pocos días y el resultado parece irreversible, si la encuesta se realiza en agosto o septiembre, esta ventaja parece que se mantiene”, dijo.

Laura Imelda Pérez, diputada federal detalló que las bardas pintadas con la leyenda #EsClaudia son representaciones ciudadanas y no propaganda política.“Nosotros no estamos en un proceso electoral por eso no se pueden considerar actos anticipados de campañas, lo estamos haciendo de manera libre ciudadanos y ciudadanas, en ese carácter de ciudadanos, estamos ejerciendo ese derecho de expresarnos libremente”, detalló.

FS